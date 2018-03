The Sons of Italy installed their officers, directors, and trustees on Jan. 6. Front, from left, Gino Torone, Ray Riccardone, Mark Mongillo, Antonio Cusano, Robert Triano, and Lou Lacedra. Back, John Albini, Bob Giammattei, Pat Baldino, Steve Audi, Mario Leonetti, Dominic Palazzo, Tony Distasio, Mike Nanfito , Carmine Menone, and Rich Angelillo.