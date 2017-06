The Class of 2017: A list of Southington High School graduates

The following is a list of graduates from Southington High School’s Class of 2017. Students celebrated commencement exercises on Tuesday, June 20 (*High Honors, +Honors):

*Austin Donald Abacherli; Michael Abbatiello; *Amir Hasson Agoora; *Madison Catherine Aldieri; *Abigail Victoria Alfieri; *Michael Joseph Allen; *Seth Andrew Almeida; *Hallie Mackenzie Altwies; Deep N Aluria; Alexandra Nicole Amoroso; *Kelly Christina Angeli; *Alissa Beverly Anglis; *Jake Noah Aparo; *Alyssa Ash; *Abigale Ann Asklar; and Ariana M Audi.

+Jake Babon; Jacob Daniel Badgley; +Owen Kindl Bajrami; *Lily Leanna Baker; +Michael Godspeed Balaoing; *Rachel Lauren Baldick; *Alivia Jamie Barbour; +Sean Michael Barile; *Ashley Nicole Barry; +Martha Cooper Barry; *Katherine Claire Bauer; Taylor Parker Beckham; *Katerina Victoria Belales; *Rachel Elizabeth Belanger; *McKenna Quinn Belury; Nicholas Paul Benham; Cam’Ron T Bennett; Timothy Nicholas Bernetti; *Jake Ryan Bertola; *Daniel M Berube; Raina Danea Bevans; *Kayla Elizabeth Birmingham; Hailey Marie Bishins; *Ryan James Bjorklund; +Zachary Jay Blake; Nicholas Dean Blanchette; *Skylar Jayne Blumetti; *Jenna Michelle Boccio; Emma Rylee Bolduc-Patterson; Daniel John Borkowski; *Alyssa Marie Boucher; *Sydney Janet Brault; +Dorina Bregu; Dylan Todd Breutzmann; *Jennifer Theresa Briscoe; +Colton Patrick Brown; Lokshmi Ruth-Ellen Brown; *Taylor Ann Brown; Kerry Rose Buchanan; and *Robert Victor Bunting.

*Makenna Jane Calabrese; *Laura Catherine Calandra; Angelo Albert Califano; *Xaria Lynnez Callender; *Jason Robert Calvi-Rogers; Zachery Harold Caponegro; *William David Carbone; Zack Edward Cardoso; Matthew James Carlson; *Michaela Anne Carrera; Nicholas Michael Casey; +Jade Allison Cassidy; Andreas Ceta; Matthew Wayne Chandler; Lexi Mary Chasse; *Andrew Dana Chavez; Tanner P Chialastri; *Kyle David Chinigo; Haley Mary Chmura; *Nicole Krystyna Chuchro; Nicholas Joseph Church; *Alex Ciaffaglione; *Meghan Elizabeth Cichon; *Samantha Mae Cocchiola; *Kamryn Lee Cochrane; Riley Natalya Colasanto; +Corin Li Coleman; *Megan Elizabeth Colleran; Mackenzie Rose Cook; +Brayden Alexander Cooney; *Dominic Joseph Coppola; *Kayla Nicole Coppola; Morgan Emily Cordani; +Kaitlynn Michelle Cordonier; Joshua Andrew Cormier; *Cameron Joseph Coulombe; +Payton Mary Courtmanche; *Kristen Claire Craven; *Christian John Crowley; +Adam Robert Curley; and *Tyler Jeffrey Cyr.

*Annelise Maria D’Abramo; *Anthony Mario D’Abramo; Dante Raffaelle D’Agostino; *Evan Charles D’Agostino; *Bianca D’Amore; +Presley Lynn Dahn; *Erica Marie Daigle; +Emily Elizabeth Daley; Tyler William Dammling; Olivia Brynn Danielson; Ny’Asia Amani Davis; Dylan Michael Dean; *Dante Angelo DeCesare; *Michael Joseph DeFeo; Austin Jacob DellaVecchia; +Matthew Anthony DeLorenzo; *Amanda Marie Delorme; *Megan Kathleen Delorme; +Ryan Thomas Delorme; *Hannah Elizabeth DeMaio; Julia Michelle DeSimone; +Cassandra Lynn Dethlefsen; *Casey Jane Devin; *Isabella Rose DiBattista; Alexis Debra DiMauro; *Matthew James Dominello; Victoria Ann Donovan; *Nickolina Cecelia Doran; *Kenneth John Dowler; *Brian Patrick Durocher; *Victoria Alice Duszak; and Lindsay Rose Dzierlatka.

+Brianna Lynn Eigo; *Jasmyne Veronica Engman; *Kata Erika Erdei; and *Katherine Olivia Estell.

Noah Robert Falcetti; Katelyn Marie Falco; +Carol Jean Fannon; *Jared Adalid Fernandez; *Juliana Rose Ferreri; *Hunter Mason Forrest; Jeremy Shawn Fortin; Leah Denise Francis; Jesse Rueben Frankfurter; Nathan Joseph Frechette; *Michael Thomas Freeman; and *Laura Izabela Furtak.

*Mateusz G Gaciarz; Sarah Benita Gadarowski; *Rebecca Rose Gagne; +Andrew William Gallagher; *Sarah Elizabeth Gallo; Vraja Samirkumar Gandhi; Austin Frank Garuti; *Matteo Antonio Gaudio; Derrick Allen Gdovin; *Shamus L Geel; Emily Nicole Gendreau; +Louis James Gianacopolos; *Emily Coyle Gibney; *Erin Mary Gibney; Christian Ivan Gil; *Lyndsey Taylor Giudice; *Justin David Giumelli; Corrina Goffredo; +Ryan Edward Goldstein; Martino Luis Gonzalez; +Andrew James Gorham; +Sarah Nicole Goulet; Thomas Basil Goutzos; *Kelly Ann Graff; Joshua K Gravel; *Jonathan Michael Gray; Stephanie Nicole Gray; *Samantha Leann Greenslate; Sarah Elizabeth Grycz; Alex Kenneth Gumprecht; *Matthew Kyle Gundersen; and Liam Matthew John Guthrie.

*Rachael Haberski; *Daniel Charles Hackerman; *Paige E Hadlock; +Allison Nicole Hair; Andrew Jon Hall; Trevor Jay Hall; *Diana Elizabeth Halla; +Alexandra Nicole Harris; +Armand Joseph Harris; Tyson Harris; +Mohamed Khalid Hashim; Damon Robert Hatch; +Veronica Maria Heigel; *Jordan Elizabeth Helton; +Kylie Victoria Helton; Kelvin Digno Herard Garcia; *Kyle James Hermann; *Kayli Ann Hernandez; *Lynia Lane Hilke; *Joshua James Hilliard; *Kailey Rose Hinckley; +Patrick Tyler Hoffman; *Evelyn Jordan Holbrook; +Ajah Marie Homar; Dilan Nathaniel Howard; *Rachel Maria Huff; and Ian Frederick Hughes.

+James Jude Iovanna.

*Hannah McAllister Jackman; Lawrence Alvarez Jackson; *Michael Paul Jagos; *Emma Elizabeth Jaworowski; Jeremy Michael Jehnings; *Kornelia Maria Jez; *Samuel Kelleher Johnson; Emma Madeline Johnston; +Lance Jay Johnston; *Lauren Kathryn Jones; and +Samantha Eaton Jones.

Norbert David Karon; *Jessica Nicole Karwowski; Rohan Niraj Kataria; *Catherine Marie Kates; *Katie Patricia Kelley; +Nicholas Stewart Kelley; *Caroline Grace Kemnitz; +Jacob Hugh Keroack; *H. Dustin Kilgore; Elise-Marie Lexy King; Adam Francis Kingsbury; +Steven T Kloss; *Kendra Helen Kochol; +Lucas James Kohli; *Allison Rose Krampitz; *Kelly Anne Kritz; Joshua Vincent Krochko; *Sydney Rae Kroll; *Erik Michael Kryzanski; +Patricia Rose Krzynowek; Cobey Gage Kulas; and Kamil Henryk Kuziora.

+Nathan Dominic L’Heureux; Jared Fitzgerald Lacko; Nickolis Edward Lada; *Jordan Danielle Lamkins; *Samantha Marie Lamkins; *Amanda Danielle Lavoie; Kylie Brooke Lawrence; Rachel Carina Lawrence; +Christina Rose Lebel; *Kimberly Ann Lebel; Austin Christopher Leland; *Lauren Taylor Levensaler; *Dylan Michael Levesque; *Lexie Reneve Lewis; +Jamie Alexis Lindsay; *Michael William Listro; *Rebecca A Lo Presti; Luke James Lombardi; *Michael James Loose; Saige Caitlin Lopez; and *Andrew Lester Luczak.

*Morgan Taylor Maccione; *Alexa E Maddalena; *Crystal Anne Madore; *Megan Elizabeth Mahon; +Ryan Michael Mailhot; +Janelle Mangassarian; Wiktoria Oliwia Marchut; Alexander Nathaniel Marcuccio; Maegan Mariani; +Christopher Alan Martin; *Samantha Lynn Martins; *Marissa Joan Matarazzo; *Kristen Elizabeth Mathew; Brandon Anthony Matta; *Marisa Alexandra Matthews; +Emily Diane Matukaitis; *Michael Dean Mauro; Connor Wayne McCarthy; Constance Elizabeth McConnon; *Connor Michael McDonough; Justin Reece McGovern; *Ryan Alan McIntyre; *Matthew William McLaughlin; Erin Lynn McManus; *Jordan Michael McMeans; *Kaitlyn Emily McNamara; *Mark Andrew Meade; *Matthew Joseph Meade; Tristan James Medina; *Margaret Rose Meehan; *Taryn Leigh Meenan; Alexander Vincent Meister; Samuel Mena-Peralta; *Ryan Thomas Meneo; *Natalie Ann Messner; +Olivia Catherine Michalic; *Johnathan David Mikosz; *Joshua David Miller; +Rachel Anne Miller; *John Richard Mindek; *Sarah Helen Mirisola; *Katlin Joy Misiorski; +Sage Elizabeth Misluck; *Peyton Francis Mitchell; Scott Adam Mockler; *Sean Thomas Molgano; +Anthony Joseph Mondo; +Ashlee Irene Montefalco; Andrew Reed Monteleone; Fanny Rosa Moquete Trinidad; *Tyler Robert Moquin; *Amanda Carol Morach; Melissa Janet Morelli; *Morgan Victoria Mueller; *Julia Anna Mularczyk; *Gabrielle Katherine Mulholland; *Mark James Murdy; *Thomas James Murdy; Lindsey Joan Murphy; and *Catherine Linda Myers.

+Matthew Edward Nappe; *Samantha Paige Nardi; *Ashley Michelle Nelson; *Cameron John Nelson; *Bao-Anh Thi Nguyen; *Madelyn Jane Nichols; Ronaldo Enrique Nieto; Joseph Stone Nocera; Justin Rogerio Nogueira; and *Jillian Lee Noli.

Ann Marie Olender; +Tianna Marie Oliva; *Hannah Lyn Olsen; *Lars Joseph Olson; Shayla Shekira Ortiz; and *Madison Christine Osakowicz.

*Elysse Cassandra Page; +Albert Joseph Palumbo; +Anthony Andrew Palumbo; *Evyenia Christina Papageorge; *Vasoula Erene Papageorge; Michael Daniel Paquette; David Gary Pastor; *Anjali Alpesh Patel; *Chandni Jay Patel; *Chinkal R Patel; Matthew Robert Pattison; *Brianna Nicole Pellerin; Jared Ryder Pelletier; Jacob Allen Perkins; *Ariel Rose Perry; *Timothy Carlton Perry; +Benjamin Stephen Pestillo; *Brian R Petrucci; Alyssa Harmony-Rose Peyre; *Justin J Phen; *Delaney Ann Picard; *Jessica Piotrowski; Griffin Evan Pisko; Lia Virginia Pizzitola; Anthony Domenic Plantamuro; Lindsay Porter; *Andrew Joseph Premus; Garrison Randall Price; Dillon Marc Prive; Harrison Jarred Proch; *Samantha Shalini Purushotham; and Garr Kristofer Puzycki.

None.

+Thomas Aldo Ragozzino; +Brianna Denise Rainey; Brittany Sharon Rainey; *Paul J Ramsey; *Nathan Michael Raposa; *Nicholas Joseph Rappi; *Jesse Peter Rasten; *Morgan Jean Raymond; Matthew Christopher Reardon; +Abiose O Reid; *Michael Blake Ricciardone; *Joshua J Richardson; Leandro Rivera; Richard Malik Rivera; *Bailey Joseph Robarge; Adriana Jacqueline Roberts; *Julian Robles; +Alexyss Tiffany Roderick; *Turner William Rodman; Alex James Rodriques; Chloe Rogala; *Kaitlynn Rossi; +Abigail Roy; Tyler Robert Ruoff; *Benjamin Edward Russman; Francesca Antonia Russo; and *Stephen Andrew Rutkowski.

*Samantha Rose Sagnella; +Joshua A Salgado; Jazmine Marie Santos; Kelsey Elizabeth Sargent; Alexia Karin Saturno; Joseph James Savage; *Joseph Gerald Savarese; Jeffrey Dylan Sawyer; Ellen Maighread Scafariello; Christopher William Scanlon; *Paul Lloyd Schweiger; *Matthew James Sciota; William Frank Seamon; +Jacob Sean Secondo; *Kaitlin Marie Semmel; *Kyle Stephen Semmel; *Brendan John Shea; Delilah Tieghernan Shea; *Ryan Patrick Sheehan; Joseph William Shilinga; *Tyler John Shoneck; *Kristen Grace Shubert; *Kayla Rose Sica; *Nathan Raymond Simard; Kiondre James Singleton; Ethan Alexander Sioch; +Julia Rose Skarzynski; Brandon William Slade; Zachary Ryan Smith; *Kyle Glen Solomon; Everett Patrick Sperry; +Joel Matthew Spinelli; *Jeremy Adam Spooner; *Kimberly Elizabeth Stafko; *Samantha Beatrice Steeves; +Michael Alexander Steminsky; *Carson Rose Stifel; Samantha Nicole Stocking; *Brandon Thomas Stone; *Grace Katherine Strillacci; +Brett Christopher Swanson; Andrew John Swift; Adrian Mark Swinicki; *Garrett Richard Sylvia; Jonathan Rocco Symecko; *Monique Regina Szabo; and Sarah Francesca Szymczyk.

*Caitlin Marie Taddeo; *Brendan Anthony Taylor; *Bianca Ashley Taylor-Soriano; *Noah Edward Tedeschi; +Mallory Brooke Terry; *Sean Michael Terry; *John Luke Testa; *Mark Anthony Testa; +Adam Hunter Theriault; +Alison Nicole Theriault; Jacques Giovanni Thillet; *Olivia Nichole Thomas; *John William Thompson; Shaun Michael Thompson; *Leann Marie Tonnotti; *Lauren Marie Torino; *Kristiana Alyssa Torres; *Lissette Ivelsse Torres; Kelly Joyce Tranchida; *Madison Marie Trask; and *Connor John Trzcinski.

Vance Joseph-Michael Upham

*Brooke Leigh Valentukonis; Ashley Rose Valerio; *Rylee Elizabeth Van Epps; *John C Vecchio; *Gabrielle Sophie Veilleux; Cristian Michael Verderame-Malachowski; +Victoria Louise Verrilli; +Joseph Robert Vitali; *Stephen J Vollaro; *Oksana Maria Voronchak; and +William Voronchak.

*Megan Elizabeth Walsh; Jake Allan Was; *Natiya Virginia Washer; *James Patrick Cahalane Weil; *Hannah Mary Weir; *Madison Haley Whillock; Connor Doran Williams; Kameron Maleek Wilson; *Michelle Lynn Woodruff; Sedona Rae Worth; and Joshua M Wyskiewicz.

None.

None.

Caitlin Mary Zajac; Zachary George Zakreta; Richard Matthew Zayas; *Alexa Christina Zborowski; Michael W Zbroja; *Michael Anthony Zera; and *Miranda Lynn Zygmunt.