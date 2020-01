Fire report for the Jan. 27 edition

The Southington Fire Department announced the following incidents from Wednesday, Jan. 1 to Tuesday, Jan. 7:

Wednesday, Jan. 1

12:20 a.m., 30 Carter Hts., Water problem

4:16 a.m., I-84 Westbound, Vehicle accident

9:27 a.m., 176 Atwater St., EMS call

9:33 a.m., 53 South Rd., Assist police

10:40 a.m., 1875 Meriden Waterbury Tpk., Lock-out vehicle

2:01 p.m., 491 Darling St., Smoke detector activation

3:34 p.m., 424 Meriden Waterbury Tpk., Carbon monoxide detector activated

3:51 p.m., Meriden Avenue and Main Street, Vehicle accident

10:12 p.m., I-84 Eastbound, Police matter

10:18 p.m., 1 Darling St., Smoke scare

10:20 p.m., 970 South Main St., Public service

Thursday, Jan. 2

1:03 a.m., 160 Wonx Spring Rd., Building fire

1:32 a.m., 310 N. Main St., Cover assignment

1:57 a.m., 4 Metals Dr., Alarm system activation

9:53 a.m., 426 Mount Vernon Rd., Passenger vehicle fire

10:51 a.m., 1875 Meriden Waterbury Tpk., Smoke scare

11:12 a.m., I-691 Eastbound, Grass fire

1:27 p.m., 35 Darling St., HazMat release investigation

5:41 p.m., 30 Muir Terr., Lock-out building

6:12 p.m., 40 Rethal St., Medical assist

7:27 p.m., 96 Ledge Rd., Vehicle accident

7:36 p.m., Marion Avenue and I-84 Westbound, Oil or other combustible liquid

Friday, Jan. 3

9:46 a.m., 60 Mountain View Rd., Fuel burner/boiler malfunction

11:10 a.m., I-84 Westbound, Vehicle accident

1:52 p.m., 1175 S. Main St., HazMat release investigation

3:56 p.m., Marion Avenue and Meriden Waterbury Turnpike, Vehicle accident

4:06 p.m., 96 Sun Valley Dr., Electrical wiring incident

4:29 p.m., 1920 Mount Vernon Rd., Smoke detector activation

9:57 p.m., 881 Glacier Way, Smoke detector activation

Saturday, Jan. 4

12:48 a.m., 781 South Main St., Smoke scare

10:10 a.m., 1816 Meriden Waterbury Tpk., Gasoline or other flammable object

11:31 a.m., 49 Horne Cir., HazMat release investigation

2:48 p.m., 320 Stonegate Rd., Steam, vapor, fog or dust

6:34 p.m., 1821 Meriden Waterbury Tpk., Arcing, shorted electrical

Sunday, Jan. 5

1:56 p.m., I-84 Westbound, Passenger vehicle fire

5:25 p.m., 29 Darling St., HazMat release investigation

5:56 p.m., 491 Darling St., EMS call

10:06 p.m., 49 Blue Hills Dr., Smoke scare

11:12 p.m., I-84 Eastbound, Vehicle accident

Monday, Jan. 6