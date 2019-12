Fire report for the Dec. 20 edition

The Southington Fire Department announced the following incidents from Monday, Nov. 18 to Sunday, Nov. 24:

Monday, Nov. 18

7:14 a.m., 81 Meriden Ave., Aircraft standby

9:23 a.m., 37 Main St., Public service

10:10 a.m., 1845 Meriden Waterbury Tpk., Smoke detector activation

12:27 p.m., West Street and Churchill Street, Vehicle accident

12:32 p.m., 421 Lakeview Dr., Medical assist

1:12 p.m., 396 Mount Vernon Rd., Smoke detector activation

1:34 p.m., 31 Hickory Hill, Lock-out building

6:58 p.m., 464 Queen St., Gasoline or other flammable

Tuesday, Nov. 19

6:00 a.m., 51 Knollwood Rd., Medical assist

7:51 a.m., 124 Berlin St., Smoke detector activation

8:57 a.m., 33 Royal Oak Dr., EMS call

9:31 a.m., 856 Queen St., Oil or other combustible liquid

9:50 a.m., 236 Edgewood Cir., EMS call

10:01 a.m., 200 Executive Blvd., Medical assist

4:44 p.m.,41 Old Turnpike Rd., Water evacuation

Wednesday, Nov. 20

5:18 a.m., I-84 Eastbound, Vehicle accident

7:51 a.m., 255 Frost St., Medical assist

9:13 a.m., West Street & Executive Boulevard, Vehicle accident

1:11 p.m., 30 Knotter Dr., Medical assist

2:00 p.m., 46 Whitney Ave., Public service

4:07 p.m., 15 Hilltop Dr., Smoke detector activation

6:04 p.m. ,408 Queen St., Vehicle accident

6:27 p.m., 1452 Mount Vernon Rd., EMS call

11:47 p.m., 179 Rethal St., Dispatched and cancelled en route

Thursday, Nov. 21

9:47 a.m., 531 Woodruff St., Service call

10:02 a.m., I-84 Eastbound, Vehicle accident

10:40 a.m., 3 Oak Rd., EMS call

1:38 p.m., 124 Timber Rdg., Lock-out

Friday, Nov. 22

11:16 a.m., 1821 Meriden Waterbury Tpk., Heat detector activation

12:43 p.m., 182 Belleview Ave., Medical assist

3:15 p.m., 35 Darling St., Steam, vapor, fog or dust

7:21 p.m., 120 Eden Ave., Authorized controlled burning

Saturday, Nov. 23

1:48 a.m., 491 Darling St., Smoke detector activation

7:40 a.m., I-84 Westbound, Road freight or transport vehicle

9:02 a.m., 30 Prosperity Ct., Carbon monoxide detector activated

10:41 a.m., I-691 Eastbound & Meriden Waterbury Turnpike, Vehicle accident

12:52 p.m., 97 Beecher St., Water or steam leak

12:59 p.m., 1821 Meriden Waterbury Tpk., Alarm system sounded

1:22 p.m., 874 Pleasant St., Smoke detector activation

1:55 p.m., 1821 Meriden Waterbury Tpk., Alarm system sounded

3:43 p.m., 32 Fieldstone Ln., EMS call

4:06 p.m., 528 Kensington Rd., Smoke scare

5:12 p.m., I-84 Eastbound, Vehicle accident

Sunday, Nov. 24