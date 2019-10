Fire report for the Oct. 18 edition

The Southington Fire Department announced the following incidents from Monday, Sept. 23 to Sunday, Sept. 29:

Monday, Sept. 23

6:54 a.m., Carey St. and Andrews St., No Incident found on arrival

7:44 a.m., I-691 Eastbound Exit, Vehicle accident

10 a.m., 1721 Meriden Waterbury Tpk., Public service

11:45 a.m., 2060 West St., Hidden Valley, Unauthorized burning

1:23 p.m., 96 Silver Oak Cir., Smoke detector activation, no fire

3:52 p.m., 587 West St., Brush or brush-and-grass mix

Tuesday, Sept. 24

12:58 a.m., 35 Clark St., Cheshire FD, Cover assignment, standby

1:06 a.m., 24 Ashwell Dr., Smoke detector activation, no fire

7:51 a.m., 1816 Meriden Waterbury Tpk., Sprinkler activation

8:36 a.m., 138 Buckland St., Trapped by power lines

12:43 p.m., 434 Andrews St., Unauthorized burning

1 p.m., 310 N. Main St., Cover assignment, standby

1:47 p.m., 31 Hickory Hill, Removal of victim(s) from street

2:02 p.m., 77 Silver Oak Cir., Lock-out Building

3:19 p.m., 63 Sandra Ln., Assist police or other government entity

4:08 p.m., 570 Main St., Gasoline or other flammable liquid

Wednesday, Sept. 25

1:24 a.m., 125 S. End Rd., CO detector activation

12:11 p.m., 1155 Mt. Vernon Rd., Citizen complaint

3:31 p.m., 65 Skyline Dr., Alarm system sounded

3:45 p.m., 98 Doral Ln., Smoke detector activation, no fire

6:22 p.m., 491 Darling St., Smoke detector activation, no fire

9:09 p.m., 3 Darling St., Flanders West, Water or steam leak

11:18 p.m., 421 Lakeview Dr., No Incident found on arrival

Thursday, Sept. 26

8:34 a.m., 2051 Meriden Waterbury Tpk., Vehicle accident

9:31 a.m., 310 N. Main St., SFD Co. 1, Service call

10 a.m., 310 N. Main St., SFD Co. 1, Service call

10:32 a.m., 63 Sandra Ln., Assist police or other government entity

11:54 a.m., Old Turnpike and Mulberry, Vehicle accident

12:56 p.m., 371 Pondview Dr., Passenger vehicle fire

1:05 p.m., 711 Savage St., EMS call, excluding vehicle

1:41 p.m., 135 Brownstone Dr., EMS call, excluding vehicle

1:50 p.m., 625 Queen St., Motel 6, EMS call, excluding vehicle

1:53 p.m., 39 Morningside Ln., EMS call, excluding vehicle

3:33 p.m., 96 Dunham Pl., Unauthorized burning

4:52 p.m., I-84 Westbound Exit, Vehicle accident

6:06 p.m., 2211 Meriden Waterbury Tpk., Gasoline or other flammable

6:17 p.m., 500 Kensington Rd., Vehicle accident

Friday, Sept. 27

6:02 a.m., 1816 Meriden Waterbury Tpk., Sprinkler activation

8:05 a.m., 261 Summitt St., No Incident found on arrival

8:24 a.m., I-691 Eastbound exit, Vehicle accident

9:30 a.m., 310 N. Main St., SFD Co. 1, Public service

10:30 a.m., 310 N. Main St., SFD Co. 1, Public service

12:07 p.m., 781 S. Main St., Gasoline or other flammable

12:27 p.m., 271 Chesterwood Ter., HazMat release investigation

3:54 p.m., 57 River St., EMS call, party transported

4:06 p.m., 801 Queen St., Chick Fil A, Vehicle accident

5:01 p.m., 75 Main St., Public service

11:02 p.m., 11 Spring St., Brush or brush-and-grass mix

Saturday, Sept. 28

1:36 p.m., 1901 West St., Vehicle accident

5:12 p.m., 40 Cornerstone Ct., Water or steam leak

Sunday, Sept. 29