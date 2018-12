Fire report for the Dec. 28 edition

The Southington Fire Department announced the following 41 incidents from Monday, Dec. 10 to Sunday, Dec. 16:

Monday, Dec. 10

6:52 a.m., I-84 Eastbound Exit, Vehicle accident

10:26 a.m., 785 Queen St., AAA, Oil or other combustible liquid

11:22 a.m., 217 Stuart Dr., Gas leak (natural gas or LPG)

6:56 p.m., 96 Laurel St., Oil or other combustible liquid

7:55 p.m., 255 Main St., Library, Smoke scare, odor of smoke

Tuesday, Dec. 11

5:51 a.m., 230 Long Bottom Rd., Vehicle accident

9:19 a.m., Regency Ct. and Hart St., Vehicle accident

5:48 p.m., 126 Berlin Ave., Smoke detector activation, no fire

Wednesday, Dec. 12

10:11 a.m., 668 Marion Ave., Vehicle accident

1:10 p.m., 625 Queen St., Motel 6, Smoke detector activation, no fire

3:51 p.m., 238 West St., Smoke scare, odor of smoke

4:55 p.m., 196 DeFashion St., CO detector activation

6:02 p.m., 130 Edgewood Circle, Smoke scare, odor of smoke

8:18 p.m., 29 High St., YMCA, Person in distress

Thursday, Dec. 13

6:42 a.m., 120 Hunting Hill Dr., Smoke scare, odor of smoke

8:28 a.m., I-84 Eastbound, Police matter

9:57 a.m., 98 Main St., Dispatched and canceled en route

11 a.m., 41 Riverside Ct., Smoke detector activation, no fire

1:12 p.m., 30 Laning St., Days Inn, Emergency medical service

2:52 p.m., 240 Town Line Rd., Uyemura, Bomb scare, no bomb

3 p.m., 545 S. End Rd., Detector activation, no fire

6:51 p.m., 1071 S. Main St., Kennedy, Vehicle accident, general

7:53 p.m., 2370 Meriden Waterbury Tpk., HazMat release investigation

9:59 p.m., 45 Jude Ln., Cadillac Ranch, Citizen complaint

11:52 p.m., West St. and Churchill St., Extrication of victim(s)

Friday, Dec. 14

11:37 a.m., 956 West St., Passenger vehicle fire

12:58 p.m., I-691 Westbound Exit, Vehicle accident

1:49 p.m., 240 Spring St., Sprinkler activation

3:06 p.m., 855 Queen St., Suite B, Smoke scare, odor of smoke

3:30 p.m., 337 Flanders St., Vehicle accident

4:18 p.m., 197 Main St., Smoke detector activation, no fire

4:45 p.m., 1615 West St., Cava, Vehicle accident

Saturday, Dec. 15

6:14 a.m., 49 Amanda Ln., Smoke detector activation, no fire

3:11 p.m., N. Shuttle St., Vehicle accident

5:52 p.m., 362 Lakeview Dr., CO detector activation

Sunday, Dec. 16