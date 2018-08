Weekly scoreboard for the Aug. 10 edition

These are the scores for games played between Monday, July 30 and Sunday, Aug. 5. For more in depth coverage, read us in print or on-line.

American Legion Baseball

Super Regionals

Championship Game

Southington 5, Cheshire 0

(13 innings)

Tuesday, July 31

At Ceppa Field, Meriden

SOUTHINGTON

PLAYER AB R H BI Topper, 2b 5 1 1 0 Chiaro, rf 4 0 0 0 Panarella, c 5 0 0 0 Kohl, cf 4 1 0 0 Cooney, 1b 4 1 0 1 Mercier, 3b 5 1 2 4 Avancha, dh 2 0 0 0 Owsianko, 3b 4 0 0 0 Romano, ss 5 0 1 0 Cyr, lf 5 1 2 0 Totals 43 5 6 5

CHESHIRE

PLAYER AB R H BI Strollo, cf 6 0 0 0 Scena, ss 3 0 1 0 Shadeck, p 4 0 1 0 I.Battapaglia, 3b 4 0 0 0 Escota, c 6 0 0 0 Villecco, 2b 6 0 0 0 Cyr, lf 3 0 1 0 Geyda, 1b 4 0 0 0 E.Battapaglia, rf 4 0 0 0 Totals 40 0 3 0

HR—Mercier. 2B—Cyr, Romano. BB—Panarella, Cooney (2), Mercier, Topper, Kohl (2), E.Battapaglia, Cyr (3), I.Battapaglia (2), Scena (3), Shadeck (2), Geyda. HBP—Chiaro. SAC—Chiaro.

Southington 000 000 000 000 5 — 5 6 1

Cheshire 000 000 000 000 0 — 0 3 1

SOUTHINGTON IP H R ER BB K Krar 1.0 1 0 0 1 0 Sheehan 5.3 0 0 0 8 6 Mercier, W 6.7 2 0 0 3 10 CHESHIRE IP H R ER BB K Shadeck 6.0 2 0 0 3 4 I.Battapaglia 6.0 3 2 2 2 5 Scena, L 1.0 1 3 3 2 1

Series Records—Southington, 3-1. Cheshire, 3-2.

CT State Championship

Best of 3 series

Game One

Southington 3, Ellington 2

Friday, Aug. 3

Site

SOUTHINGTON

PLAYER AB R H BI Topper, 2b 3 0 1 0 Chiaro, rf 4 0 1 0 Panarella, c 3 1 0 0 Kohl, cf 1 1 0 0 Cooney, 1b 3 1 0 0 Mercier, 3b 2 0 1 3 Owsianko, dh 3 0 1 0 Romano, ss 3 0 1 0 Cyr, lf 3 0 1 0 Totals 25 3 6 3

ELLINGTON

PLAYER AB R H BI Kidd, cf 4 0 1 0 Aldrich, lf 3 2 2 0 Lesco, 2b 2 0 1 0 Smith, 3b 2 0 0 2 Coleman, ss 3 0 0 0 Corriveau, dh 3 0 0 0 Young, c 3 0 1 0 Decker, 1b 3 0 1 0 Muzsi, rf 3 0 1 0 Totals 26 2 7 2

2B—Mercier, Aldrich (2). BB—Mercier, Topper, Kohl (2), Lesco. SAC—Smith.

Southington 000 300 0 — 3 6 1

Ellington 101 000 0 — 2 7 2

SOUTHINGTON IP H R ER BB K Borkowski, W 7.0 7 2 1 1 2 ELLINGTON IP H R ER BB K Barone, L 7.0 6 3 1 4 1

Series Records—Southington, 1-0. Ellington, 0-1.

Game Two

Southington 7, Ellington 6

(8 innings)

Saturday, Aug. 4

Site

ELLINGTON

PLAYER AB R H BI Kidd, cf 4 0 1 1 Aldrich, lf 5 1 1 3 Lesco, 2b 4 0 0 0 Smith, p 3 0 2 1 Coleman, ss 4 0 1 0 Terry, 3b 4 2 2 0 Young, c 4 2 1 0 Decker, 1b 3 0 1 1 Spielman, p 1 0 1 0 Muzsi, rf 4 1 3 0 Totals 36 6 13 6

SOUTHINGTON

PLAYER AB R H BI Topper, lf 5 1 2 1 Mercier, 3b 4 1 2 1 Panarella, c 5 1 1 1 Kohl, cf 2 1 0 0 Cooney, 1b 3 2 1 0 Owsianko, dh 4 0 1 3 Chiaro, rf 2 1 0 0 Romano, ss 3 0 1 0 Patenaude, 2b 2 0 0 0 Avancha 1 0 0 0 Cyr, lf 0 0 0 0 Totals 31 7 8 6

HR—Mercier. 2B—Terry, Aldrich, Cooney, Owsianko, Topper. BB—Kidd, Smith, Lesco, Cyr, Cooney (2), Mercier, Chiaro, Romano, Kohl (2). HBP—Chiaro, Kohl. SAC—Owsianko.

Ellington 000 041 01 — 6 13 1

Southington 110 021 02 — 7 8 3

ELLINGTON IP H R ER BB K Smith 5.0 4 4 3 5 2 Spielman 1.0 2 1 0 0 2 Coleman, L 1.7 2 2 2 3 2 SOUTHINGTON IP H R ER BB K Henderson 6.3 10 5 1 2 2 Verrilli, W 1.7 3 1 1 1 1

Series Records—Ellington, 0-2. Southington, 2-0.