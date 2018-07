Weekly scoreboard for the Aug. 3 edition

These are the scores for games played between Monday, July 23 and Sunday, July 29. For more in depth coverage, read us in print or on-line.

American Legion baseball

Pod Tournament

Championship Series

Note: Trumbull needed to win 2 games. Southington needed 1 to clinch a super regional berth.

Trumbull 3, Southington 1

(Game One)

Wednesday, July 25

At Southington

TRUMBULL

PLAYER AB R H BI Siqueira, 2b 3 1 3 0 Lynch, ss 3 1 0 0 Derubeis, 1b 3 0 2 0 Ruchalski, rf 4 0 1 3 A.Lojka, 3b 3 0 0 0 T.Lojko, cf 4 0 0 0 Teixeira, dh 2 0 1 0 Warner, 3b 2 0 0 0 Goldsmith, c 2 0 0 0 Stolba, lf 3 1 1 0 Totals 28 3 8 3

SOUTHINGTON

PLAYER AB R H BI Chiaro, rf 3 0 0 0 Kohl, cf 4 0 1 0 Avancha, dh 4 0 1 0 Cooney, 1b 3 0 2 0 Panarella, c 4 0 1 0 Mercier, 3b 4 0 1 0 Topper, 2b 2 1 0 0 Romano, ss 2 0 0 0 Patenaude, lf 1 0 0 0 Totals 27 1 6 0

2B—Ruchalski, Cooney. BB—Warner, Lynch, Derubeis, Cooney, Patenaude (2), Chiaro, Romano, Topper. HBP—A.Lojka. SAC—Goldsmith, Siqueira.

Trumbull 000 001 02 — 3 8 2

Southington 010 000 00 — 1 6 1

TRUMBULL IP H R ER BB K Vawter 1.3 1 1 0 4 1 Rosen 3.7 4 0 0 2 3 Lynch, W 3.0 1 0 0 0 3 SOUTHINGTON IP H R ER BB K Henderson 7.0 6 1 0 1 1 Borkowski, L 1.0 2 2 2 2 0

Postseason records—Trumbull, 3-1. Southington 2-1.

Southington 7, Trumbull 2

(Game Two)

Thursday, July 26

At Southington

SOUTHINGTON

PLAYER AB R H BI Topper, 2b 4 3 3 0 Chiaro, rf 5 1 1 0 Panarella, c 4 2 2 2 Kohl, cf 3 0 0 0 Cooney, 1b 2 0 1 1 Romano, ss 4 0 0 1 Avancha, dh 4 0 0 0 Mercier, 3b 3 1 2 0 Cyr, lf 4 0 2 1 Totals 33 7 11 5

TRUMBULL

PLAYER AB R H BI Siqueira, 2b 3 1 0 0 Lynch, ss 3 1 1 1 Derubeis, 1b 2 0 1 0 Ruchalski, rf 3 0 0 0 A.Lojka, p 3 0 0 0 T. Lojka, cf 3 0 1 0 Teixeira, lf 3 0 0 0 Goldsmith, c 3 0 0 0 Warner, 3b 1 0 0 0 Autuori, p 1 0 0 0 Totals 25 2 3 1

3B—Lynch. 2B—Panarella, Cyr, Derubeis. BB—Cooney (2), Mercier, Kohl, Warner, Siqueira, Derubeis. SAC—Topper.

Southington 200 022 1 — 7 11 2

Trumbull 200 000 0 — 2 3 3

SOUTHINGTON IP H R ER BB K Borkowski 0.0 1 2 1 1 0 Sheehan, W 7.0 2 0 0 2 5 TRUMBULL IP H R ER BB K A.Lojka, L 5.7 9 6 4 2 3 Autuori 1.3 2 1 1 2 1

Postseason records—Southington, 3-1. Trumbull, 3-2.

Super Regional Tournament

(Double elimination)

Quarterfinals

Southington 3, Oakville 1

Saturday, July 28

At Ceppa Field, Meriden

SOUTHINGTON

PLAYER AB R H BI Topper, 2b 4 0 2 1 Chiaro, rf 4 0 1 1 Panarella, c 4 0 1 0 Kohl, cf 2 0 0 0 Cooney, 1b 3 0 0 0 Mercier, 3b 3 1 1 0 Owsianko, dh 3 0 1 0 Romano, ss 3 0 1 0 Cyr, lf 3 2 1 1 Totals 29 3 8 3

OAKVILLE

PLAYER AB R H BI Chabot, lf 3 0 0 0 Defeo, 2b 3 1 1 0 Guerrera, ss 3 0 1 1 Beauty, dh 3 0 0 0 Michaels, cf 3 0 1 0 Dunfee, 1b 2 0 0 0 McGrath, c 3 0 0 0 Johnston, 3b 1 0 0 0 McGettigan, rf 2 0 0 0 Totals 23 1 3 1

2B—Defeo, Michaels. HBP—Kohl. SAC—Johnston, Dunfee.

Southington 000 200 1 — 3 8 1

Oakville 000 001 0 — 1 3 1

SOUTHINGTON IP H R ER BB K Borkowski, W 7.0 3 1 1 0 5 OAKVILLE IP H R ER BB K Stinson, L 7.0 8 3 2 0 2

Super Regional Records—Southington, 1-0. Oakville, 0-1.

Semifinals

Southington 4, Cheshire 0

Sunday, July 29

At Ceppa Field, Meriden

SOUTHINGTON

PLAYER AB R H BI Topper, 2b 4 2 1 0 Chiaro, rf 2 0 1 2 Panarella, c 2 0 0 0 Kohl, cf 3 0 1 1 Cooney, 1b 2 0 0 1 Mercier, 3b 4 0 0 0 Owsianko, dh 3 1 1 0 Romano, ss 3 1 2 0 Cyr, lf 4 0 1 0 Totals 27 4 7 4

CHESHIRE

PLAYER AB R H BI Strollo, cf 2 0 1 0 Scena, ss 3 0 1 0 Shadeck, 1b 4 0 1 0 I.Battapaglia, 3b 3 0 0 0 Escota, c 3 0 0 0 Villecco, 2b 3 0 0 0 Cyr, lf 3 0 1 0 Geyda, dh 3 0 0 0 E.Battapaglia, rf 2 0 1 0 Totals 26 0 5 0

BB—Panarella, Cooney (2), Chiaro, Romano, Strollo (2), Scena. HBP—Owsianko, Kohl, E. Battapaglia. SAC—Chiaro, Panarella.

Southington 001 210 0 — 4 7 3

Cheshire 000 000 0 — 0 5 2

SOUTHINGTON IP H R ER BB K Henderson, W 5.7 5 0 0 1 4 Krar, S 1.3 0 0 0 2 1 CHESHIRE IP H R ER BB K Hickey, L 3.3 5 3 2 3 2 I.Battapaglia 2.0 2 1 1 2 1 Scena 1.7 0 0 0 0 3

Super Regional Records—Southington, 2-0. Cheshire, 1-1.