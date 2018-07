Weekly scoreboard for the July 27 edition

These are the scores for games played between Monday, July 16 and Sunday, July 22. For more in depth coverage, read us in print or on-line.

American Legion baseball

Senior Regionals

First Round

Southington 5, Trumbull 4

Saturday, July 21

At Southington HS

TRUMBULL

PLAYER AB R H BI Siqueira, 2b 3 1 0 0 Lynch, ss 4 1 2 0 Derubeis, 1b 4 1 3 1 Ruchalski, dh 3 1 0 0 Lojka, p 4 0 2 1 Warner, 3b 3 0 0 0 Vawter, p 1 0 0 0 Teixeira, lf 2 0 0 1 Lojko, cf 2 0 0 1 Goldsmith, c 3 0 1 0 Totals 29 4 8 4

SOUTHINGTON

PLAYER AB R H BI Topper, 3b 2 1 0 0 Chiaro, rf 2 1 1 0 Panarella, c 2 2 2 1 Kohl, cf 2 1 2 1 Cooney, 1b 3 0 1 2 Romano, ss 2 0 0 1 Cyr, lf 3 0 0 0 Avancha, dh 3 0 0 0 Patenaude, 2b 2 0 0 0 Totals 21 5 6 5

3B—Derubeis, Cooney. 2B—Goldsmith, Panarella. BB—Lojko, Ruchalski, Teixeira, Siqueira, Panarella, Topper. HBP—Kohl. SAC—Romano, Chiaro.

Trumbull 103 000 0 — 4 8 1

Southington 302 000 x — 5 6 0

TRUMBULL IP H R ER BB K Lojka, L 4.3 6 5 5 2 3 Vawter 1.7 0 0 0 0 0 SOUTHINGTON IP H R ER BB K Sheehan 3.0 5 4 4 4 5 Henderson, W 4.0 3 0 0 0 1

Records—Trumbull, 16-10. Southington, 21-8.

Second Round

Southington 8, Hamden 4

Sunday, July 22

At Hamden HS

SOUTHINGTON

PLAYER AB R H BI Topper, 2b 5 0 0 2 Chiaro, rf 5 0 1 0 Panarella, c 5 1 2 0 Kohl, cf 4 2 2 0 Cooney, 1b 4 2 2 1 Romano, ss 3 1 1 2 Avancha, dh 3 1 3 2 Mercier, 3b 4 1 2 0 Cyr, lf 3 0 1 1 Totals 36 8 14 8

HAMDEN

PLAYER AB R H BI Osborne, p 4 1 3 1 Richetelli, c 4 1 1 2 Ferrett, 3b 3 0 0 0 Desroches, lf 1 0 0 0 Niro, rf 3 0 0 1 Pisano, ss 3 0 0 0 Bielen, 1b 3 0 0 0 DeBrizzi, cf 3 0 0 0 Aceto, 2b 3 2 1 0 Totals 27 4 5 4

3B—Cooney, Osborne. 2B—Panarella, Chiaro, Kohl, Richetelli. BB—Romano, Ferrett, Niro, Desroches (3). SAC—Cyr, Avancha.

Southington 000 201 5 — 8 14 2

Hamden 003 001 0 — 4 5 4

SOUTHINGTON IP H R ER BB K Krar 3.0 2 3 2 4 2 Weed, W 3.0 3 1 1 1 0 Borkowski 1.0 0 0 0 0 1 HAMDEN IP H R ER BB K Osborne 5.3 8 3 3 1 8 Bielen, L 1.7 6 5 4 0 0

Records—Southington, 22-8. Hamden, 18-5.

Zone 3 Standings

