Weekly scoreboard for the July 13 edition

These are the scores for games played between Monday, July 2 and Sunday, July 8. For more in depth coverage, read us in print or on-line.

American Legion Baseball

Southington 22, East Haddam 1

Monday, July 2

At Southington High School

SOUTHINGTON

PLAYER AB R H BI Patenaude, 2b 4 5 4 2 Panarella, c 4 4 3 1 Mercier, 1b 5 2 2 2 Chiaro, lf 1 2 1 3 Krar 2 0 2 2 Weed, rf 4 3 1 2 Owsianko, 3b 3 2 2 2 Romano, ss 3 1 2 1 Verrilli 2 1 1 0 Padden, dh 1 1 1 2 Cyr, cf 2 0 0 0 Borkowski 2 1 1 1 Totals 33 22 20 18

2B—Mercier. BB—Patenaude, Panarella, Chiaro, Weed, Owsianko, Padden (2). HBP—Owsianko. SAC—Chiaro, Padden.

East Haddam 000 01x x — 1

Southington 27(12) 1xx x — 22

WP—Ryan Henderson. LP—Christopher Gionta.

Notes: Henderson pitched the first three innings and didn’t allow a run on 41 pitches. Weed pitched a scoreless fourth inning on 15 pitches, and Padden gave up a single run on 18 pitches in the fifth and final inning.

Records—East Haddam, 2-15. Southington, 12-5.

Southington 3, Madison 2

Tuesday, July 3

At Town Campus Field, Madison

SOUTHINGTON

PLAYER AB R H BI Patenaude, 2b 3 0 1 0 Topper, lf 2 1 1 0 Chiaro, cf 2 1 1 1 Panarella, c 3 0 0 0 Mercier, 1b 2 1 1 1 Romano, ss 3 0 1 1 Weed, rf 3 0 0 0 Padden, 3b 3 0 0 0 Borkowski, dh 3 0 0 0 Totals 24 3 5 3

MADISON

PLAYER AB R H BI Elias, ss 3 1 1 0 Godiksen, 1b 4 0 1 0 Decota, dh 4 0 0 1 Anastasio, c 3 0 2 0 Tracy, 2b 3 0 0 0 McIntosh, 3b 2 1 1 0 Dowling, lf 2 0 0 0 Messier, cf 3 0 1 1 Goodrich, rf 2 0 1 0 Totals 26 2 7 2

3B—Chiaro. 2B—Mercier, Topper, Anastasio. BB—Mercier, Chiaro, Topper, Elias, Dowling, McIntosh. HBP—Goodrich.

Southington 300 000 0 — 3 5 1

Madison 001 100 0 — 2 7 0

SOUTHINGTON IP H R ER BB K Verrilli, W 5.0 6 2 2 3 4 Krar, S 2.0 1 0 0 0 2 MADISON IP H R ER BB K Wallace, L 7.0 5 3 3 3 7

Records—Southington, 13-5. Madison, 4-10.

Southington 3, Madison 0

Thursday, July 5

At Town Campus Field, Madison

SOUTHINGTON

PLAYER AB R H BI Patenaude, 2b 3 0 0 0 Topper, lf 4 0 1 0 Mercier, 1b 4 1 2 0 Chiaro, cf 4 1 1 0 Panarella, c 2 1 1 0 Romano, ss 4 0 2 2 Weed, rf 2 0 0 0 Padden, 3b 1 0 0 0 Krar, p 2 0 0 1 Totals 26 3 7 3

MADISON

PLAYER AB R H BI Pireaux, 2b 3 0 0 0 Decosta, 3b 3 0 0 0 Cote, 1b 3 0 0 0 Anastasio, c 3 0 2 0 Tracy, p 3 0 0 0 McIntosh, dh 2 0 0 0 Catalano, rf 2 0 0 0 Godiksen 1 0 0 0 Davies, lf 1 0 0 0 Patrick, cf 2 0 0 0 Totals 23 0 2 0

BB—Panarella (2), Krar, Padden, Patenaude, Davies, McIntosh. HBP—Padden.

Southington 201 000 0 — 3 7 1

Madison 000 000 0 — 0 2 0

SOUTHINGTON IP H R ER BB K Krar, W 4.0 2 0 0 1 4 Weed, S 3.0 0 0 0 1 5 MADISON IP H R ER BB K Elias, L 4.0 7 3 3 4 5 Meggier 3.0 0 0 0 1 0

Records—Southington, 14-5. Madison, 4-11.

Southington 8, Wallingford 2

(Game One)

Saturday, July 7

At Pat Wall Field, Wallingford

SOUTHINGTON

PLAYER AB R H BI Topper, c 3 1 0 1 Chiaro, cf 4 1 1 0 Mercier, rf 5 0 1 0 Cooney, 1b 4 1 1 2 Romano, ss 4 0 0 0 Kohl, lf 4 1 2 0 Padden, dh 2 1 1 0 Owskianko, 3b 4 3 3 3 Borkowski, 2b 1 0 0 0 Panarella, 2b 2 0 1 1 Totals 33 8 10 7

WALLINGFORD

PLAYER AB R H BI Michaud, cf 3 1 1 0 Christensen, lf 3 0 0 0 B.Lyons, 3b 1 0 0 1 Boyle, 3b 1 0 0 0 T.Lyons, rf 1 0 0 0 Weir, ss 2 0 0 0 Geib, c 0 0 0 0 Carmen, c 2 0 0 0 DeMaio, ss 3 1 2 0 Edeen, 1b 3 0 1 1 Gorry, dh 3 0 0 0 Cretella, 2b 1 0 0 0 Amarone, 2b 1 0 0 0 Totals 24 2 4 2

2B—Panarella, Owsianko, DeMaio. BB—Panarella, Padden (2), Chiaro, Topper, Geib, Boyle. SAC—Topper.

Southington 000 000 0 — 8 10 2

Wallingford 000 000 0 — 2 4 5

SOUTHINGTON IP H R ER BB K Sheehan, W 6.7 4 2 2 2 3 Romano 0.3 0 0 0 0 1 WALLINGFORD IP H R ER BB K Vining, L 3.7 6 4 3 3 0 Cloutier 3.3 4 4 0 2 1

Records—Southington, 15-5. Wallingford, 9-11.

Southington 7, Wallingford 0

(Game Two)

Saturday, July 7

At Pat Wall Field, Wallingford

SOUTHINGTON

PLAYER AB R H BI Topper, 2b 4 2 1 0 Panarella, c 4 0 1 0 Chiaro, rf 4 2 1 1 Mercier, dh 4 1 2 1 Cooney, 1b 2 1 0 0 Romano, ss 3 0 0 1 Kohl, cf 3 1 2 0 Owsianko, 3b 3 0 0 1 Cyr, lf 3 0 0 1 Totals 30 7 7 5

WALLINGFORD

PLAYER AB R H BI Michaud, cf 2 0 0 0 Amarone, ss 1 0 0 0 Christensen, lf 3 0 0 0 Vining, lf 0 0 0 0 DeMaio, ss 3 0 0 0 T.Lyons, rf 3 0 0 0 Geib, dh 1 0 0 0 B.Lyons, 3b 2 0 0 0 Gorry, c 1 0 0 0 Cloutier, 1b 2 0 0 0 Weir, 2b 1 0 0 0 Boyle 1 0 0 0 Totals 20 0 0 0

2B—Chiaro, Topper. BB—Cooney (2), Geib. HBP—Kohl, Gorry. SAC—Romano.

Southington 011 110 3 — 7 7 0

Wallingford 000 000 0 — 0 0 5

SOUTHINGTON IP H R ER BB K Borkowski, W 4.0 0 0 0 0 3 Mercier 2.0 0 0 0 1 3 Romano 1.0 0 0 0 0 0 WALLINGFORD IP H R ER BB K Cratella, L 5.0 5 4 2 1 1 Edeen 1.3 1 2 0 0 1 Christensen 0.7 1 1 1 1 0

Records—Southington, 16-5. Wallingford, 9-12.

Southington 15, Middletown 4

(Game One)

Sunday, July 8

At Southington HS

MIDDLETOWN

PLAYER AB R H BI Pitruzzillo, lf 2 0 1 0 Garfolo, dh 3 1 0 0 Dickson, cf 2 2 1 0 Cardi, ss 3 0 0 1 Rulnick, rf 2 1 1 1 Klutchkowski, 1b 3 0 1 1 Famiglietti, c 1 0 0 0 Niedmann, ss 2 0 2 1 Lemay, 3b 3 0 1 0 Arnold, 2b 3 0 0 0 Totals 24 4 7 4

SOUTHINGTON

PLAYER AB R H BI Topper, c 4 2 3 3 Panarella, dh 3 2 0 1 Chiaro, rf 3 1 1 0 Avancha, 3b 1 1 1 0 Mercier, 1b 4 2 1 3 Romano, ss 4 1 2 3 Kohl, cf 3 2 3 3 Cyr, lf 3 1 0 0 Owsianko, 3b 3 1 1 1 Patenaude, 2b 1 1 1 0 Totals 29 14 13 14

3B—Klutchkowski, Mercier. 2B—Niedmann, Owsianko, Kohl (2). BB—Pitruzzillo, Panarella (2), Cyr, Patenaude (2), Topper, Kohl. HBP—Rulnick, Dickson. SAC—Owsianko, Patenaude.

Middletown 000 000 0 — 4 7 2

Southington 000 000 0 — 14 13 2

MIDDLETOWN IP H R ER BB K Garoley, L 1.7 7 7 5 1 1 Ryman 3.0 2 1 1 1 1 Famiglietti 0.7 4 5 5 2 0 Hurlbert 0.3 0 1 0 3 0 SOUTHINGTON IP H R ER BB K Verrilli, W 6.0 7 4 1 1 6

Records—Middletown, 11-12. Southington, 17-5.

Middletown 10, Southington 0

(Game Two, 5 innings)

Sunday, July 8

At Southington HS

MIDDLETOWN

PLAYER AB R H BI Pitruzzillo, lf 4 0 2 2 Garfolo, dh 2 1 2 2 Dickson, cf 3 1 0 0 Cardi, 2b 2 2 1 0 Rulnick, rf 3 1 1 2 Niedmann, ss 2 1 1 1 Klutchkowski, 1b 2 1 0 0 Murphy, c 3 2 2 1 Lemay, 3b 1 1 0 1 Totals 22 10 9 9

SOUTHINGTON

PLAYER AB R H BI Kohl, lf 2 0 0 0 Panarella, c 2 0 0 0 Chiaro, cf 2 0 1 0 Mercier, rf 2 0 1 0 Cooney, 1b 2 0 1 0 Romano, ss 2 0 0 0 Avancha, 3b 2 0 0 0 Owsianko, dh 1 0 0 0 Cyr, rf 0 0 0 0 Padden, 2b 1 0 0 0 Totals 16 0 3 0

2B—Garfolo, Murphy, Chiaro. BB—Lemay, Cardi (2), Garfolo, Niedmann, Klutchkowski. HBP—Dickson. SAC—Garfolo, Lemay.

Middletown 314 11x x — 10 9 0

Southington 000 00x x — 0 3 3

MIDDLETOWN IP H R ER BB K Mormile, W 5.0 3 0 0 0 3 SOUTHINGTON IP H R ER BB K Henderson, L 2.3 6 8 8 5 0 Cyr 1.7 2 1 1 1 2 Padden 1.0 1 1 0 0 0

Records—Middletown, 12-12. Southington, 17-6.

Zone 3 Standings

As of Sunday, July 8