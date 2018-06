Southington High School officials announce the Class of 2018

Southington school officials announced the list of 531 graduating students from Southington High School’s Class of 2018 (Names marked with a + are high honors and names marked with a * are honors):

Anthony Abbatiello; * Renn Mitchell Abramczyk-Dubiel; + Michael John Abucewicz; * Nandani Mohit Adhyapak; * Syed Zachariah Ahmed; * Rosanna Teresa Airo; + Brianna Marie Albanese; * Jacob Phillip Albert; Timothy Michael Alcutt; * Victoria Elizabeth Aldieri; * Maria Alecsandru; Artim Alka; + Sarah Nicole Allard; * Haley Rose Allen; * Nolyn Allen; * Cora Elizabeth Altomari; * Jacob Oscar Anderson; * Samantha Dawn Appelle; Bryan William Arsan; + Meadow Elizabeth Asal; Ijlal Aslam; * Catrina Marie Aszklar; * Katarina Marie Aulbach.

+ Matthew Ronald Babicz; * Jessica Lynn Baillargeon; * Cicily Alexis Balachandar; James Joseph Baril; * Samantha Christine Barmore; * William Henry Barmore; * Cailin Marie Barnes; * Gabriella Marie Bassi-Belanger; * Andrew Arthur Bauer; * Madison Marie Beaudoin; * Jordan Edward Beaupre; * Mackenzie Ann Beaupre; * Emma Marie Becotte; * Chloe Dianna Becquey; Shawn Michael Begin; * Nicoletta Alexandra Belales; + Madeline Rose Belfonti; * Evan Scott Bender; * Megan Elizabeth Biscoglio; * William Bernard Blaise, III; Nicholas Dean Blanchette; * Allison Haley Blaszko; * Christopher Patrick Bonomi; + Ali Aurora Borkowski; Victoria Elizabeth Bouyea; Alexandra Ann Bowman; * Samantha Lea Bowman; * Jordan Timothy Brayfield; * Logan Paul Brayfield; Joshua Domenico Kyle Braziel; Ian James Brick; * Julia Rose Brilla; * Brandy Suzanna Brinton; * Cole Joseph Brock; * Amanda Rose Brocki; * Allison Marie Brown; * Erica Taylor Bruno; * Connor George Brush; * Timothy Joseph Budnik; + Evan Ronald Bumbera; Samantha Simone Bunting; * Collin Richard Burbank; * Hayden Thomas Burbank; * Zachary Thomas Burleigh; * Shalyn Starr Butkiewicz.

Jasmin Alexis Cahill; * Marissa Frances Calandra; * Carolyn Catherine Callahan; * Gina Maria Calo; Jacob Frank Cammuso; * Jordan Michele Cammuso; + Nicholas James Carbone; * Jacqueline Rose Carbone; * Alexander Ixsia Cardona; * Kayleigh Elizabeth Carmichall; Alexis Taylor Carreiro; * Kaitlyn Ann Carrubba; * Allison Rose Carta; * Nicole Frances Carter; * Ryan Daniel Case; * Elizabeth Carolyn Cassan; Lorenzo Anthony Cavallo; Amy Autumn Cayer; * Gabrielle Marie Cerra; * William Augustino Ceruti; * Sophia Kaitlyn Chaltas; Zachary Alexander Chapman; * Odalys Fay Chavez; Carson Ward Chesanow; + Dylan Robert Chiaro; Clark Nicole Jacildo Chua; Anders Brooks Chubet; * Kevin Chudy; Adam Joseph Cianci; Samantha Lee Clark; Jonathan James Clark; * Cameron Francis Clynes; * Chelsea Mary Cocozza; * Emily Elizabeth Cole; + Kejuan Dontrell Coleman; * Jacqueline Mariel Coley; + Lucas Colon; * Abigail Grace Connolly; Morgan Emily Cordani; * Steven Douglas Cova; * Madison Nicole Cox; Donald Christian Culp; + Devon Elizabeth Cunningham; * Jared Ryan Curtis.

* Mark Anthony D’Agostino; Mitchell Christian D’Angelo; * Evan Michael Daddona; Madison Lyn Daddona; Nicholas Steven Daddona; * Amber Nicole Daley; * Thomas Michael Danby; James Samuel Danielson; Albin Dashi- Rexhepi; Brian Dejohn Henry Davis; + Natasha Liz Davis; * Noah Alexander De Jesus; * Carlie Rose DeFelice; Joseph Carmen DeGennaro; Bridget Grace Delaney; Patrick Jason DellaVecchia; * Jacob Loren DeLorenzo; * Kaitlyn Nicole DeMaio; * Rachel Catherine DePonte; * Kira Lee Dethlefsen; + Mason Lee Dibble; * Julia Nadine Dietz; * Isabella Louise DiFusco; * Sarah Lorraine Dill; Trevor Mark DiNello; * Brianna Rae Dixon; * Molly Margaret Dobratz; * Shelby Laurel Doerfler; Noah Daniel Dombal; * Zachary Michael Domian; + Isabella Rose Dominello; * Kathryn Anastasia Dondero; * Michael Jon Dorsey; + Drew Thomas Downey; * Ashleigh Morgan Doyle; * Melissa Nathalie Drexler; * Teagan Ryan Duffy; * Trevor Jeffrey Dufresne.

* Brendon Joseph Egan; Jacob Henry Ellard; Adrianna Marie Eltman.

* Kaylee Ann Fantoli; Adam Faust; James Mesa Feltz; April Grace Fenn; * Francesca Isabelle Ferrante; * Victoria Rose Ferrer; * Mario Joseph Ferreri; * Maritza Vedalynn Flowers; * Michelle Carolyn Flynn; * Ryan James Flynn; * Katherine Foley; + Lauren Nicole Foligno; Jakob Domenic Forrest; Nathaniel Robert Foulk; * Olivia Maia Fournier.

Gage Tyler Gagnon; + Kaylee Jean Gammon; Anthony Gandolfo; + Brooke Kaitlyn Garcia; * Jenna Elizabeth Garcia; Preston Blake Garuti; Amy Karina Gates; * Ariana Gazaferi; * Brianna Michelle Gee; * Erica Christine Gerrish; + Kirsten Olivia Gersbeck; Jessica Izabela Gesnaldo; + Avery Elyzabeth Gillis; + Matthew Ryan Gioia; Angjelo Gocllari; Elwood Francis Goding; + Anthony Joseph Golino; Jonathan Raul Gonzalez; * Caitlin Grace Gorneault; + Daria Gorska; * Casandra Rolande Govoni; * Lauren Kathryn Graef; Desiree Luz Graves; + Haylee Mae Green; * Matthew Tyler Griffin; Connor Gabriele Griffis; * Julia Rose Groll; * Jake Raymond Guarino; Olivia Rose Gutowski; * Adam George Gwara.

+ Derek Joseph Hagan; Owen Hailstones; Ian Keith Hall; * Deborah Lynn Hannigan; * Heather Marie Hannigan; * Jeffrey Thomas Hannigan; * Taylor Rose Harton; Madelynn Skye Hayes; * Jacob Michael Hayes; * Jack Roland Herms; Vanessa Marie Hernandez; + Alyza Rose Hernandez; + Cassidy Lynn Herrick; * Jacob Allan Holbrook; * Amanda Stephanie Howe; * Taylor Marie Hubert; * Nathaniel Luis Huff; + Megan Marie Humphrey; * Daniel Jack Hunter; * Aisha Hussain.

* Katelyn Mary Ierardi; * Medina Iljazi; * Alexa Rose Imme; * Kristian Andrew Izydorczak.

* Keegan Patrick Jarvis; Ashley Carole Jehnings; Cameron Scott Johnson; Neko Thomas Jones; Elijah Malik Jordan; * Katie Morgan Judge; * Mikaela Amore June; * Brandon Jeshu Jurkowski.

* Julia Rose Kahl; * Ashley Michelle Kane; Gurpreet Kaur; Ethan William Kelly; * Rea Kelolli; * Joshua Kent Kerchis; * Felicity Lee Keyworth; * Quintin David Kimmel; Stephen Douglas King; * Taylor Elizabeth Klein; Marcus Shawn-Willis Kleinhen; * Alex Charles Klinzmann; * Kelly Nicole Koba; * Joseph Andrew Koczera; * Brandon Christopher Kohl; Jakub Kolodziejczyk; * Radoslaw Konopka; + Joshua Michael Castiola-Krenke; + Jessica Marie Kroeber; * Jonathan Michael Kryzanski; * Jake Joseph Kubisek; Tyler James Kuczynski; * Alexander Eric Kuhr; * Nathan James Kulas; David Christopher Kupcho; * Leah Rose Tarr Kurtz.

Dillon Marcel Lacasse; * Megan Jean LaMontagne; Timothy Richard Landrette; + Alexis Marie Lapointe; David Lassy; + Benjamin Taylor Lavertu; * Alex Minh Le; + Ellie Claire Leavitt; + Joseph Donn Lee; James David Tanner Lee; * Abigail Rose Legere; Miguel Enrique Leon; * Conner Joseph Leone; * Shane Marshall Leone; * Sarah Rosalinda Lew; * Alexander Yuri Lipsky; * Ariana Llabani; * Andrew James Lohneiss; Sebastian Giuseppe Lombardo; + Hunter Douglas London; Kristin Elizabeth Lonicki; Victoria Juliette Lopez; Davian Vincent Lopez; Tanthalas Alexander Lowrey; Jake Michael Lucco; Samantha Nicole Lunn.

Kyle Robert M’Sadoques; * Zachary Joseph MacDonald; * Claire Elizabeth Macioce; * David Bryan MacKay; * Teresa Marie Maffiolini; Joseph Gregory Mailly; Gavin Anthony Malcolm; * Faryn Makaela Malley; * Jacob Thomas Manente; Justin Xavier Mangual; Nicholas Isiah Marcano; * Sydney Ann Marecki; * Joseph Charles Martin; * Nicole Elizabeth Martocchio; * Lindsay Ann Marziarz; Briana Brandy Massey; * Marissa Lynne Mastroianni; * Ariella Danielle Matarazzo; Jacob Michael Mauro; * Sydney Venturi Mauro; * Alyssa Nicole McDonald; Shelby Erin McMahon; Christopher James McManus; * Donna Paulette McNeill; * Julia Elizabeth McPherson; Jeremy John Meadows; * Mahima Mehta; + Nashaly Melendez; * Jeremy Ryan Mercier; + Eliza V Meyer; Alexa Juliana Miani; Hannah Rose Michaels; * Ryan Michael Middendorf; Collin Maxwell Miller; * Sarah Ann Minkiewicz; * Daniel Jeffrey Minton; Sameer Rabbani Mirza; * Jacob Andrew Mohr; * Jake Sawyer Monson; Ryan Joseph Montalvo; * Jessica Rae Monte; * Zachary Robert Monti; Alea Mary Moore; * Joshua Robert Moravsky; * Kayleigh Anne Moses; Fajr Ameenah Muhaymin; * Daniel Jacob Mullin; * Molly Jayne Murphy; * Sarah Flynn Myrick.

* Emily Elizabeth Nadile; + Delaney Jordan Nadwairski; Josie Lynn Najam; * Isabel Roxana Najarian; + Michaela Marie Nanfito; Christian Luis Navarro; Alexis Doulan Nelson; Corey Alan Newhart; + Sarah Rose Newhart; * Katthy H Nguyen; * Milleny Tai Niang; * Michelle Evelyn Nogaj.

* Kathleen Frances O’Reilly; * Timothy Michael O’Shea; Kara Beth Oakes; Xavier Joseph Oakes; Joseph James Oddo; + Matthew James Olson; + Richard Timothy Olson; * Katherine Ann Oshana.

* Eric Joseph Padden; + Jack Robert Padroff; * Erin Marie Palinkos; * Thomas Philip Palko; Lukas Peter-James Palmieri; + Joshua Andrew Panarella; + Samuel Jacob Pappas; Taylor Lee Parillo; Treyquan Parks; * Gianna Teresa Passarelli; * Britni Paige Pastyrnak; * Safiyah Iqbal Pathan; * Amisha Paul; * Amy Elizabeth Paul; Derrick Payne; + Angelo Joseph Pederson; * Madison Marie Penna; * Tiana Glizmar Perez-Toro; * David Donald Perlot; * Spencer Daniel Perry; * Tyler Stefan Peruta; * Jessica Donna-Lynn Pesce; * Benjamin Stephen Pestillo; * Jacob Steven Petruzzi; * William John Pfanzelt; + Katryna Elaine Pfeiffer; Bao-Long Quang Phan; + Nicholas Joseph Picone; * Jonathan Francis Pierson; * Laini Mary Pizzitola; + Andre Shawn Plourde; + Kris Ponce; + Megan Elizabeth Posadas; * Kayla Frances Powers.

+ Quindran Micquel Quintin-Cole.

* Nicholas James Ragozzine; Paul Michael Raia; Samuel Richard Raia; * Ethan Paul Rathbun; Rachel Iris Reames; * Ashaki J Reid; * Emma Pauline Reney; * Christina Noel Renzi; + Victoria-Elizabeth Reynolds; * Anthony Ralph Riccio; * Sydney Nicole Rice; * Tayler Jordyn Riddick; Reese Anthony Riggs Lombardi; James Edgar Ringrose; * Andrew Frand Robel; * Rachel Anita Roberts; * Julia Catherine Rodman; + Alex Jeter Rodriguez; Janiselly Gisel Romero; * Holly Taylor Ross; * Katarina Jewel Rothstein; Gaelan Faye Rushing; * Alexa Rutkowski; * Sylvia Nicole Rutkowski; * Brett David Rycki.

+ Dorian Alexander Sa; * Christina Grace Sack; * Timothy Robert Sadlowski; * Sana Saeed; * Isabella Francesca Salazar; * Morgan M Santos; * Brittney Paula Sao; * Isabella Rose Scalise; Sean Brian Scanlon; + Lauren Michele Schiffer; * Sarah Elizabeth Schneider; Colby Christopher Schroeder; + Luke Joseph Secondo; Lusamine Joan Serena; Tyler Jason Sewell; * Ashley Nicole Shafran; * Shaan Shah; * Saipriya Sharma; Matthew Philip Shea; + Suchi Sanjay Sheth; * Anna Rose Shugrue; Cassandra Cassey Sims; Steven Michael Sirois; Baillie Corrine Smith; Corey Paul Smith; * Keegan Anthony Smith; Tarell Jashon Samir Smith; Taylor Vivian Smith; Sabrina Lynne Smole; + Tia Marie Sola; + Ashley Son; * Niko Andreas Sophroniou; Hylah Lyn Soule; + Tanner Ethan Sperry; * Faith Largo Sporbert; Matthew John Sposi; * Caitlyn Elizabeth St. Jarre; * Morgan Rylie St. Jarre; Patrick Mcguire St. Laurent; Samantha Riley St. Pierre; Gavin William Stakey; Ethan Clayton Stanwix; * James Walter Starr, Jr.; + Claudia Angelica Stavidlo; James Christopher Stepien; Spencer Hamilton Sterling; * Jack Storm; * James Macy Straub; * Garrett James Susi; * Kendall Jaye Suski; * Bethany Nicole Synott; Amanda Lauren Szymanski.

Nicholas Raffaele Tancredi; Janelle Marie Taylor; * Robert Harrison Taylor; * John Michael Terray; * John Charles Terry; * Cade Joseph Testa; * Jennifer Thai; Amit Rajeev Thakkar; Jacquelyn Taylor Theriault; * Zachary Ryan Thomas; Samuel Joseph Thomson; Richard Nolan Tillotson; * Kieran Connor Tindall; * Emily Anne Tinyszin; * Vanessa Lynn Tischofer; Cheyenne Lee Tomassetti; * Coral Rae Tommervik; * Daniel Francis Topper; * Emma Catherine Topper; Timothy Vincenzo Torelli; Thalimar Torres; Kaeley Elizabeth Traini-Kostenko; * Amanda Jo Travers; + Phuong Anh Trinh; * Thomas Philip Tsangarides; Sarah Emily Tynan.

Adam Jared Upadhyaya; * Lissette Urena.

Makayla Britney Vaillancourt; Karista Elizabeth Valenti; Alberto deJesus Valentin; Drew Edward VanAlmkerk; * Christian E Vargas; Jared Benjamin Vath; + Anthony Michael Vecchio; Alexander Kevin Velazquez; + Justin Paul Verrilli; * Vincent John Viturale; * Nicolina Antonietta Votino; * Shivali Hemant Vyas; * Ester Nataliya Vynar.

* David Nicholas Wadman; * Janette Kaitlyn Wadolowski; * Shaun Thomas Wagner; + Victoria Faeth Waiksnoris; * Benjamin Joseph Wakefield; Jake Thomas Walczak; + Matthew Parker Wallach; * Stephanie Huei Shien Wang; * Joelle King Wankerl; Hannah Brittany Ward; * Rosalese Waskowicz; Jacob Tyler Weed; * Tagan David Welch; * Madina Welcome; * Julia Marie Wells; * Rosalie Mae Whitehead; * Rachel Nicole Williams; Brandon Michael Willis; * Nathan Robert Wilson; + Nathan Kallerman Wivell; * Brett Michael Wolff; * Molly Page Wright.

+ Cheyanne Michelle Young; * Sean Michael Young; * Lydia Yu; * Kateryna Yurkevych.

* Patrycja Izabela Zajac; Adam Richard Zakrewski; * Emily Sophie Zakrzewski; Anastasia Sally-Jean Zampi; + John Zapata; * Kara Anne Zazzaro; * Cameron David Zegzdryn; * Hannah Elizabeth Zelina; * Lia Eileen Zelvis; * Stephanie Anne Zera; + William Joseph Zesut; Suada Zharku; * Nicholas George Zollo.