Weekly scoreboard for the June 29 edition

These are the scores for games played between Saturday, June 16 and Sunday, June 24. For more in depth coverage, read us in print or on-line.

American Legion Baseball

Southington 2, Wallingford 0

(Game One)

Saturday, June 16

At Southington High School

WALLINGFORD

PLAYER AB R H BI DeMaio, ss 2 0 0 0 Christensen, lf 2 0 1 0 T.Lyons, rf 3 0 1 0 Edeen, 3b 3 0 0 0 B.Lyons, p 3 0 0 0 Cretella, 2b 2 0 0 0 McComb, c 3 0 0 0 Vining, 1b 1 0 0 0 Cloutier, 3b 1 0 0 0 Michaud, cf 2 0 0 0 Totals 22 0 2 0

SOUTHINGTON

PLAYER AB R H BI Topper, 2b 3 0 1 1 Romano, ss 3 0 0 0 Mercier, rf 3 0 2 0 Kohl, cf 3 1 1 0 Panarella, c 2 0 1 1 Padden, dh 2 0 0 0 Owsianko, eb 2 1 1 0 Avancha, 1b 2 0 0 0 Cyr, lf 2 0 0 0 Totals 22 2 6 2

2B—Mercier, Owsianko. BB—DeMaio, Cretella, Christensen. SAC—Panarella.

Wallingford 000 000 0 — 0 2 0

Southington 000 110 x — 2 6 1

WALLINGFORD IP H R ER BB K B.Lyons, L 6.0 6 2 2 0 5 SOUTHINGTON IP H R ER BB K Sheehan, W 7.0 2 0 0 3 7

Records—Wallingford, 5-5. Southington, 5-1.

Southington 5, Wallingford 4

(Game Two)

Saturday, June 16

At Southington High School

WALLINGFORD

PLAYER AB R H BI DeMaio, ss 2 2 1 0 Christensen, lf 1 1 0 0 Vinings, 1b 0 0 0 0 T.Lyons, rf 3 1 1 1 Edeen, 1b 4 0 0 0 B.Lyons, dh 3 0 3 2 Cloutier, 3b 3 0 1 0 McComb, c 2 0 0 0 Cretella, 2b 3 0 0 0 Michaud, cf 3 0 0 0 Totals 24 4 6 3

SOUTHINGTON

PLAYER AB R H BI Cyr, lf 1 0 0 0 Topper, lf 1 0 0 0 Chiaro, rf 3 1 1 2 Mercier, 1b 3 0 2 1 Kohl, cf 3 1 2 0 Padden, 3b 2 0 0 0 Owsianko, 3b 0 0 0 0 Romano, ss 3 0 1 0 Patenaude, 2b 3 0 0 0 Avancha, dh 3 2 2 0 Weed, c 1 1 0 0 Panarella, c 2 0 1 1 Totals 25 5 9 4

2B—B.Lyons, Mercier, Avancha, Chiaro, Kohl (2). BB—McComb, DeMaio (2), Vining, T.Lyons, Christensen, Owsianko. SAC—Vining, Topper.

Wallingford 202 000 0 — 4 6 3

Southington 013 000 1 — 5 9 0

WALLINGFORD IP H R ER BB K Burdnik, L 6.0 9 5 1 1 2 SOUTHINGTON IP H R ER BB K Verrilli 3.0 4 4 4 4 2 Henderson, W 4.0 2 0 0 2 3

Records—Wallingford, 5-6. Southington, 6-1.

Southington 8, Middletown 2

(Game One)

Wednesday, June 20

At Palmer Field, Middletown

SOUTHINGTON

PLAYER AB R H BI Topper, 2b 1 1 0 0 Patenaude, 2b 1 1 1 0 Panarella, c 2 1 2 1 Weed, c 1 0 0 1 Chiaro, rf 3 0 0 0 Owsiankor 0 0 0 0 Mercier, 1b 4 2 2 2 Kohl, cf 4 1 1 0 Padden, 3b 4 1 1 1 Romano, ss 3 0 2 2 Henderson 1 0 0 0 Avancha, dh 4 0 0 1 Cyr, lf 1 1 0 0 Totals 29 8 9 8

MIDDLETOWN

PLAYER AB R H BI Pitruzillo, lf 3 1 2 0 Garfolo, ss 3 1 1 1 Cardi, 2b 3 0 0 0 Dickson, cf 3 0 0 1 Niedmann, dh 3 0 1 0 Rulnick, rf 3 0 2 0 Familgetti, c 3 0 0 0 Hurlbert, 1b 3 0 1 0 Arnold, 3b 3 0 0 0 Totals 27 2 7 2

3B—Mercier. 2B—Panarella, Garfolo. BB—Cyr (2), Owsianko, Topper (2). HBP—Pitruzillo, Garfolo. SAC—Weed.

Southington 402 002 0 — 8 9 2

Middletown 000 002 0 — 2 7 2

SOUTHINGTON IP H R ER BB K Borkowski, W 5.3 4 2 2 0 3 Verrilli 1.7 3 0 0 0 0 MIDDLETOWN IP H R ER BB K Lenehan, L 3.0 7 6 5 2 0 Mormile 1.0 0 0 0 1 0 Murphy 3.0 2 2 2 2 2

Records—Southington, 7-1. Middletown, 1-7.

Middletown 4, Southington 3

(Game Two)

Wednesday, June 20

At Palmer Field, Middletown

SOUTHINGTON

PLAYER AB R H BI Topper, lf 4 0 1 1 Panarella, c 4 0 0 0 Chiaro, rf 2 1 1 0 Mercier, dh 3 1 1 1 Kohl, cf 2 0 0 0 Padden, 3b 2 0 0 0 Weed, p 1 0 1 0 Romano, ss 2 1 1 0 Owsianko, 1b 3 0 0 0 Patenaude, 2b 2 0 0 0 Totals 25 3 5 2

MIDDLETOWN

PLAYER AB R H BI Rulnick, rf 2 0 0 0 Garfolo, ss 3 0 3 2 Dickson, cf 3 0 0 0 Cardi, 2b 3 0 0 0 Niedmann, lf 2 1 0 0 Hurlbert, 1b 1 1 1 0 Klutchkowski, dh 2 0 1 0 Alonzo, 3b 3 1 1 2 Arnold, c 2 1 0 0 Totals 21 4 6 4

3B—Chiaro, Garfolo. 2B—Mercier, Alonzo. BB—Patenaude, Chiaro, Romano, Kohl, Rulnick, Arnold, Hurlbert (2), Cardi, Garfolo, Niedmann, Klutchkowski. HBP—Dickson. SAC—Rulnick.

Southington 200 000 1 — 3 5 0

Middletown 000 400 x — 4 6 2

SOUTHINGTON IP H R ER BB K Krar, L 3.3 5 4 4 3 3 Mercier 0.7 1 0 0 1 1 Weed 2.0 0 0 0 4 1 MIDDLETOWN IP H R ER BB K Lemay 3.0 2 2 1 2 1 Mormile, W 2.0 1 0 0 0 1 Klutchkowski 1.0 1 1 1 1 1 Dickson, S 1.0 1 0 0 1 0

Records—Southington, 7-2. Middletown, 2-7.

Meriden 1, Southington 0

(Game One)

Saturday, June 23

At Southington

MERIDEN

PLAYER AB R H BI Dudley, cf 3 1 2 0 Abrahams, dh 3 0 2 1 McCarthy, lf 2 0 0 0 Good, 3b 3 0 0 0 Grignano, ss 3 0 1 0 Guyette, rf 1 0 0 0 Priebe, rf 2 0 0 0 Hernandez, c 3 0 0 0 Dupries, 1b 3 0 0 0 Thiel, 2b 3 0 0 0 Totals 26 1 5 1

SOUTHINGTON

PLAYER AB R H BI Patenaude, 2b 3 0 0 0 Panarella, c 2 0 1 0 Chiaro, rf 2 0 0 0 Mercier, dh 3 0 0 0 Kohl, cf 3 0 0 0 Padden, 3b 1 0 0 0 Avancha, 1b 1 0 0 0 Romano, ss 2 0 0 0 Owsianko, 1b 2 0 0 0 Cyr, lf 1 0 0 0 Totals 20 0 1 0

BB—McCarthy, Panarella. HBP—Cyr. SAC—Chiaro.

Meriden 100 000 0 — 1 5 0

Southington 000 000 0 — 0 1 1

MERIDEN IP H R ER BB K Coon, W 7.0 1 0 0 1 14 SOUTHINGTON IP H R ER BB K Sheehan, L 7.0 5 1 1 1 5

Records—Meriden, 7-4. Southington, 7-3.

Southington 6, Meriden 2

(Game Two)

Saturday, June 23

At Southington

MERIDEN

PLAYER AB R H BI Dudley, cf 3 1 2 0 Abrahams, dh 3 0 1 0 McCarthy, lf 3 0 1 1 Good, 3b 3 0 0 0 Grignano, ss 3 1 1 0 Priebe, rf 2 0 0 0 Carlson, rf 1 0 0 0 Hartenstein, c 3 0 2 1 Dupries, 1b 3 0 1 0 Thiel, 2b 1 0 0 0 Kolestar, 2b 2 0 0 0 Totals 27 2 8 2

SOUTHINGTON

PLAYER AB R H BI Topper, lf 3 2 3 0 Panarella, 2 2 1 0 0 Weed, lf 1 0 0 0 Chiaro, rf 2 2 1 1 Mercier, 1b 3 1 1 1 Kohl, cf 2 0 1 2 Romano, ss 2 0 0 1 Padden, pr 0 0 0 0 Owsianko, 3b 2 0 0 0 Avancha, dh 3 0 0 0 Patenaude, 2b 3 0 0 0 Totals 23 6 6 5

2B—Grignano, Dudley, Dupries, Kohl. BB—Panarella, Padden, Topper, Kohl.. HBP—Chiaro, Owsianko.

Meriden 000 001 1 — 2 8 0

Southington 300 030 x — 6 6 0

MERIDEN IP H R ER BB K Raymond, L 4.3 5 6 6 3 0 Papciak 1.7 1 0 0 1 2 SOUTHINGTON IP H R ER BB K Henderson, W 6.0 6 1 1 0 6 Verrilli, S 1.0 2 1 1 0 2

Records—Meriden, 7-5. Southington, 8-3.

Southington 9, Guilford 3

Sunday, June 24

At Guilford HS

SOUTHINGTON

PLAYER AB R H BI Topper, 2b 4 2 2 1 Panarella, c 4 1 2 1 Chiaro, rf 2 1 0 0 Mercier, 1b 4 1 1 2 Kohl, cf 3 0 1 1 Owsianko, 1b 1 1 0 0 Romano, ss 3 1 1 1 Padden, 3b 4 1 1 0 Avancha, dh 4 1 1 2 Weed, lf 1 0 0 0 Totals 30 9 9 8

GUILFORD

PLAYER AB R H BI Stephens, 3b 4 1 2 0 Panagoulias, cf 4 0 3 1 Donlan, c 3 1 1 0 Petonito, 2b 3 1 1 0 Vashel, ss 3 0 0 1 Stebbins, lf 3 0 1 1 Ciardiello, 1b 3 0 0 0 Johnson, rf 3 0 0 0 Strand, p 2 0 1 0 Walker, p 1 0 0 0 Totals 29 3 9 3

2B—Mercier, Donlan. BB—Weed, Chiaro (2). HBP—Petonito, Donlan. SAC—Romano, Weed.

Southington 400 005 0 — 9 9 1

Guilford 000 200 1 — 3 9 4

SOUTHINGTON IP H R ER BB K Borkowski, W 7.0 9 3 3 0 5 GUILFORD IP H R ER BB K Strand, L 5.3 9 9 8 2 4 Walker 1.7 0 0 0 1 1

Records—Southington, 9-3. Guilford, 9-4.