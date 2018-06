Weekly scoreboard for the June 15 edition

These are the scores for games played between Monday, June 4 and Sunday, June 10. For more in depth coverage, read us in print or on-line.

American Legion Basebal

Southington 11, East Haddam 1

(Game One, 5 innings)

Saturday, June 9

At Legion Field, Moodus

SOUTHINGTON

PLAYER AB R H BI Topper 1 3 0 0 Panarella 1 1 0 1 Weed 0 0 0 0 Mercier 3 1 0 0 Owsianko 1 1 1 4 Avancha 1 0 0 0 Kohl 4 1 2 1 Romano 3 1 1 1 Chiaro 2 0 0 0 Cyr 2 2 1 0 Padden 3 1 1 0 Totals 21 11 6 7

EAST HADDAM

PLAYER AB R H BI Player A 3 0 0 0 Player B 2 0 0 0 Player C 2 0 0 0 Player D 1 1 1 0 Player E 1 0 0 0 Player F 2 0 0 0 Player G 2 0 0 1 Player H 1 0 0 0 Player I 2 0 1 0 Totals 16 1 2 1

2B—Owsianko. BB—Panarella (2), Cyr, Weed, Mercier, Romano, Owsianko, Topper (3), Player H, Player E, Player D. SAC—Owsianko.

Southington 173 00x x — 11 6 1

East Haddam 000 10x x — 1 2 2

SOUTHINGTON IP H R ER BB K Sheehan, W 3.0 0 0 0 3 5 Henderson 1.0 1 1 1 0 1 Krar 1.0 1 0 0 0 1 EAST HADDAM IP H R ER BB K Player I, L 1.0 0 1 1 2 1 Player A 1.0 4 10 6 6 0 Player J 3.0 2 0 0 2 1

Records—Southington, 1-0. East Haddam, 0-2.

Southington 6, East Haddam 1

(Game Two)

Saturday, June 9

At Legion Field, Moodus

SOUTHINGTON

PLAYER AB R H BI Topper 3 2 1 0 Panarella 3 0 1 2 Owsianko 3 1 0 0 Mercier 4 0 0 0 Chiaro 1 1 0 0 Kohl 2 1 2 1 Weed 0 0 0 0 Cyr 1 0 1 1 Romano 2 1 1 0 Avancha 2 0 1 0 Totals 21 6 7 4

EAST HADDAM

PLAYER AB R H BI Player A 3 0 1 0 Player B 3 1 1 0 Player C 3 0 2 0 Player D 3 0 1 0 Player E 2 0 0 1 Player F 1 0 0 0 Player L 2 0 0 0 Player G 2 0 0 0 Player K 2 0 0 0 Player I 2 0 0 0 Totals 23 1 5 1

BB—Panarella, Cyr, Avancha, Topper. HBP—Weed, Chiaro (2), Owsianko. SAC—Romano.

Southington 200 300 1 — 6 7 0

East Haddam 000 100 0 — 1 5 2

SOUTHINGTON IP H R ER BB K Verrilli, W 5.0 5 1 1 0 3 Borkowski 2.0 0 0 0 0 2 EAST HADDAM IP H R ER BB K Player K 6.0 5 5 5 4 4 Player D 1.0 2 1 1 0 0

Records—Southington, 2-0. East Haddam, 0-3.

Knights Cup

Sunday, June 10

At Southington HS

Elementary Division

100m—1, Riley Jachym, St. Paul; 2, Cohen Wernicki, Plantsville; 3, Claire O’Neill, Thalberg; 4, Claire Kaufmann, Thalberg; 5, Maddie Bielecki, St. Paul; 6, Brooke Bannon, Thalberg; 7, Kaelyn Gonzalez, Edgewood; 8, Jayden Manuel, Thalberg.

400m—1, Maddie Bielecki, St. Paul; 2, Riley Jachym, St. Paul; 3, Claire O’Neill, Thalberg; 4, Claire Kaufman, Thalberg; 5, Jake Rivera, Derynoski; 6, Jayden Manuel, Thalberg; 7, John Kilian Labrie, Thalberg; 8, Abby Guenbacher, Thalberg.

1600m—1, Jason Mathews, Thalberg; 2, Alannah Terry, Derynoski; 3, Jake Rivera, Derynoski; 4, John Killian Labrie, Thalberg; 5, Jeffrey King, Flanders.

Long jump—1, Cohen Wernicki, Plantsville; 2, Kevin O’Neill, Thalberg; 3, Julia Tavenor, Maloney Mag; 4, Shai Bohomme, Frisbie; 5, Kaelyn Gonzalez, Edgewood; 6, Brooke Bannon, Thalberg; 7, Abby Gruenbacher, Thalberg.

Softball toss—1, Jason Mathews, Thalberg; 2, Kevin O’Neill, Thalberg.

Middle School Division

100m—1, Aiden Halpin, DePaolo; 2, Nick Caron, Smith/CT STORM; 3, Megan Wadman, Kennedy; 4, Eli Culotta, Kennedy; 5, Caitlyn Hourigan, Kennedy; 6, Sonja Vesneski, DePaolo; 7, Christopher Regalbuti, DePaolo; 8, Lindsey Cublarec, Kennedy.

400m (boys)—1, Brandon Leone, Kennedy; 2, Kailyn Hourigan, Kennedy; 3, Megan Wadman, Kennedy; 4, Kelsi Hourigan, Kennedy; 5, Kaitlyn Asido, DePaolo; 6, Connor Keegan, Kennedy; 7, Nick Caron, Smith/CT STORM.

1600m—1, Grayson Borla, Kennedy; 2, Aiden Halpin, DePaolo; 3, Christopher Regalbuti, DePaolo; 4, Brendan Leone, Kennedy; 5, Connor Keegan, Kennedy; 6, Chris Roy, West Bristol; 7, Timothy Terry, Kennedy.

Long jump—1, Grayson Borla, Kennedy; 2, Kelsi Hourigan, Kennedy; 3, Lindsay Stublarec, Kennedy.

Softball toss—1, Cameron Parke, Kennedy; 2, Ryan Ogren, Kennedy; 3, Tralee Shea, Kennedy; 4, Avery Martin, DePaolo.

Javelin (girls)—1, Cameron Parke, Kennedy; 2 (tie), Jordan Hallett, Kennedy, and Ryan Ogren, Kennedy; 4, Eli Coulotta, Kennedy; 5, Sonja Vesneski, DePaolo; 6, Kaitlyn Asido, DePaolo; 7, Avery Martin, DePaolo.