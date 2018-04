Weekly scoreboard for the April 6 edition

These are the scores for games played between Monday, March 26 and Sunday, April 1. For more in depth coverage, read us in print or on-line.

Notre Dame-West Haven 5, Southington 2

Saturday, March 31

At Southington

NOTRE DAME-WH

PLAYER AB R H BI Torniero, cf 4 2 3 1 Milone, 2b 4 1 1 0 Mariano, ss 3 0 1 3 Reddy, 3b 3 0 1 1 Zanor, 1b 2 0 0 0 Ostrowski, c 4 0 0 0 Rhodes, rf 3 0 0 0 Hart, dh 2 1 1 0 Robertson, lf 1 1 0 0 Gab, ph 1 0 1 0 Totals 28 5 8 5

SOUTHINGTON

PLAYER AB R H BI Topper, 2b 3 1 2 0 Romano, 2b 0 0 0 0 Worth, ss 3 0 0 0 Martin, pr 0 0 0 0 Chiaro, rf 3 0 1 0 Mercier, p 2 1 1 2 Krar, pr 0 0 0 0 Kohl, rf 3 0 0 0 Paradis, lf 3 0 1 0 Panarella, c 3 0 1 0 Leifert, 3b 3 0 0 0 Neuman, 1b 2 0 0 0 Weed, p 1 0 0 0 Totals 26 2 6 2

HR—Mercier. BB—Zanor (2), Hart, Mercier. SAC—Mariano, Reddy

Notre Dame-WH 230 000 0 — 5 8 1

Southington 200 000 0 — 2 6 4

NOTRE DAME-WH IP H R ER BB K Sansone, W 6.0 6 2 2 1 5 Salemme 1.0 0 0 0 0 0 SOUTHINGTON IP H R ER BB K Mercier, L 3.0 5 5 0 3 1 Weed 3.0 3 0 0 0 1 Neuman 1.0 0 0 0 0 1

Records—ND-WH, 1-0. SHS, 0-1.

Boys Lacrosse

Southington 13, Haddam-Killingworth 5

Saturday, March 31

At Southington

Haddam-Killingworth 02 02 01 00— 05

Southington 02 04 04 03 — 13

Goals— H-K (5) : Sam Purdy (3), Devine Ciuelio, Cody Well. SHS (13) : Ethan Thomson, Seth Bogoslovski, Evan Johanns (6), Tagan Welch (3), Camden Brown (2).

Assists— H-K (3) : Ciuelio (2), Nick Burger. SHS (6) : Thomson (3), Eli Steindl, Dylan Rodriguez, Rob Loffredo.

Shots—H-K, 16. SHS, 23.

Saves—Tuckerman Wink, H-K, 10. Garrett Brown, SHS, 11.

Records—H-K, 0-1. SHS, 1-0.