Fire report for the Jan. 26 edition

The Southington Fire Department announced the following 55 incidents from Monday, Jan. 8 to Monday, Jan. 15:

Monday, Jan. 8

7:29:53 a.m., 2786 Meriden Waterbury Tpk., CO incident

7:55:30 a.m., 445 N. Main St., Chemical hazard (no spill)

8:45:34 a.m., 158 N. Main St., United, System malfunction

8:57:07 a.m., 128 Lee Dr., Smoke detector activation

9:23:40 a.m., 477 N. Main St., Gas leak (natural gas or LPG)

10:10:00 a.m., 662 West St., Citgo, Vehicle accident

10:42:28 a.m., 235 Queen St., Walmart Plaza, Vehicle accident

10:48:40 a.m., 137 Walnut St., EMS call, excluding vehicle

11:04:49 a.m., 87 Aircraft Rd., Sprinkler activation

11:09:03 a.m., 9 Knox Dr., Smoke detector activation

11:56:50 a.m., 52 Eastview Rd., CO detector activation

12:27:01 p.m., 32 Barr St., Water problem

2:40:23 p.m., 73 Huckleberry Ln., CO detector activation

10:24:49 p.m., 1248 Meriden Waterbury Tpk., Water or steam leak

Tuesday, Jan. 9

8:52:43 a.m., 218 Laning St., Unauthorized burning

11:22:12 a.m., 271 Dunham St., EMS call, excluding vehicle

4:18:52 p.m., I-84 Eastbound Exit, Vehicle Accident

9:06:23 p.m., I-84 Eastbound Exit, Vehicle accident

Wednesday, Jan. 10

7:30:30 a.m., West St. and Westwood Rd., Vehicle Accident

8:56:08 a.m., I-84 Westbound Exit, Vehicle Accident

9:57:55 a.m., 340 N. Main St., Assist invalid

10:02:15 a.m., 217 Dunham St., Apple Valley, Water or steam leak

1:16:10 p.m., 18 Mill Brook Ln., Alarm system activation

3:43:09 p.m., 35 Pinecrest Dr., Gasoline or other flammable

4:23:12 p.m., 310 N. Main St., SFD Co. 1, Smoke or odor removal

6:38:11 p.m., Meriden Waterbury Tpk. and Craig, Vehicle accident

8:23:53 p.m., Meriden Waterbury Tpk., Vehicle accident

9:44:13 p.m., 27 Meriden Ave., Smoke detector activation

10:53:04 p.m., I-84 Westbound Exit, Vehicle accident

Thursday, Jan. 11

5:17:39 p.m., 1875 Meriden Waterbury Tpk., Lock-out Vehicle

5:48:13 p.m., 77 Kensington Rd., Alarm system sounded

5:32:34 p.m., I-84 Eastbound, Cheshire, Vehicle Accident

8:34:09 p.m., 962 S. Main St., Rivers Edge, Public service

9:24:10 p.m., 132 Meeker Rd., EMS call, excluding vehicle

Friday, Jan. 12

9:54:00 a.m., 261 Summit St., The Summit, EMS call, excluding vehicle

12:42:10 p.m., 135 S. End Rd., Power line down

3:15:04 p.m., 40 Shetland Dr., Smoke detector activation

3:55:50 p.m., 530 Flanders St., Passenger vehicle fire

5:58:31 p.m., 535 Prospect St., Good intent call

6:39:43 p.m., 297 Belleview Ave., Arcing, shorted electrical

8:43:20 p.m., 45 Old Turnpike Rd., R&D, HazMat release investigation

Saturday, Jan. 13

5:09:55 a.m., 136 Sheffield Pl., Detector activation, no fire

10:21:46 a.m., 11 Pleasant St., Smoke detector activation

10:53:34 a.m., I-84 Eastbound Exit, Vehicle Accident

3:21:16 p.m., 123 Plum Orchard Rd., Oil or other combustible liquid

5:10:09 p.m., 1275 Andrews St., Rescue, EMS incident

9:47:02 p.m., 13 Deacon Cr., Lock-in

Sunday, Jan. 14

5:33:35 a.m., 235 Queen St., Walmart Plaza, Vehicle accident

10:07:42 a.m., 80 School St., Medical assist, assist EMS

11:07:37 a.m., 80 School St., Dispatched and cancelled en route

4:42:35 p.m., 136 Nunzio Dr., Smoke scare, odor of smoke

5:43:50 p.m., Main St. and Bristol St., Valero, Vehicle accident

6:59:14 p.m., 11 Marion Ave., Mobil, Gasoline or other flammable

Monday, Jan. 15