Weekly scoreboard for the Dec. 29 edition

These are the scores for games played between Monday, Dec. 18 and Saturday, Dec. 23. For more in depth coverage, read us in print or on-line.

Boys Basketball

Glastonbury 59, Southington 57

(Overtime)

Monday, Dec. 18

At Glastonbury

Southington 17 11 09 16/4 — 57

Glastonbury 22 14 09 08/6 — 59

SOUTHINGTON (57)—Colin Burdette, 7-0-15; Ryan Gesnaldo, 0-0-0; Andrew Lohneiss, 5-2-15; Cameron Clynes, 2-1-6; Tim O’Shea, 4-2-10; Jeremy Mercier, 4-3-11. Totals: 22-8-57.

GLASTONBURY (59)—Gianni Zarrilli, 1-0-3; Freddie Thomas, 0-0-0; Aaron Latham, 8-4-24; Drew Daniels, 0-0-0; Andrew Sullivan, 2-0-5; Adam Zak, 3-4-10; Jonathan Shea, 2-4-8; David Viveiros, 0-0-0; Cameron Stiepock, 3-1-9; Cameron Williams, 0-0-0. Totals: 19-13-59.

Three point field goals— SHS (5) : Burdette, Loehneiss (3), Clynes. GHS (8) : Zarrilli, Latham (4), Sullivan, Stiepock (2)

Records—SHS, 0-1. GHS, 1-0.

Southington 49, Farmington 45

Thursday, Dec. 21

At Southington

Farmington 08 12 17 08 — 45

Southington 08 10 18 13 — 49

FARMINGTON (45)—Nick Teixeira, 2-0-5; Jacob Dunst, 2-2-6; Makhi Hawkins, 3-3-9; Tristan Grande, 0-0-0; Conor Geary, 1-1-3; Grayson Herr, 2-0-5; Bube Momah, 2-4-8; Jake Sytulek, 4-1-9. Totals: 16-11-45.

SOUTHINGTON (49)—Colin Burdette, 3-1-7; Ryan Gesnaldo, 5-0-15; Andrew Loehneiss, 5-4-16; Cam Clynes, 1-0-3; Tim O’Shea, 1-0-2; Jeremy Mercier, 1-2-4; Adam Hunter, 1-0-2; Ryan Middendorf, 0-0-0. Totals: 17-7-49.

Three point field goals— FHS (2) : Teixeira, Herr. SHS (8) : Gesnaldo (5), Loehneiss (2), Clynes.

Records—FHS, 2-1. SHS, 1-1.

Girls Basketball

Glastonbury 39, Southington 29

Monday, Dec. 18

At Southington

Glastonbury 13 04 13 09 — 39

Southington 06 09 07 07 — 29

GLASTONBURY (39)—Claire Scalise, 2-0-5; Sydney Baird, 1-0-3; Lyndsey Newhouse, 0-0-0; Rebecca McCarthy, 1-0-2; Chelsea Tacey, 1-2-5; Aleisha Partee, 1-5-8; Leah Schneider, 1-2-4; Charlotte Bassett, 5-0-10; Ally Haddad, 1-0-2; Rachel Roman, 0-0-0. Totals: 13-9-39.

SOUTHINGTON (29)—Julia Collins, 0-0-0; Bri Harris, 1-0-2; Livvy Pizzitola, 0-0-0; Kristen Longley, 0-0-0; Alli Carr, 2-2-6; Madison Hulten, 0-0-0; Kelley Marshall, 0-0-0; Megan Mikosz, 0-0-0; Janette Wadolowski, 8-1-21. Totals: 11-3-29.

Three point field goals— GHS (4) : Scalise, Baird, Tacey, Partee. SHS (4) : Wadolowski (4).

Records—GHS, 2-2. SHS, 1-2.

Farmington 55, Southington 32

Thursday, Dec. 21

At Farmington

Southington 04 06 09 13 — 32

Farmington 11 15 15 14 — 55

SOUTHINGTON (32)—Julia Collins, 0-0-0; Bri Harris, 0-0-0; Livvy Pizzitola, 2-0-4; Marisa Imme, 0-0-0; Kristen Longley, 1-1-4; Alli Carr, 1-0-2; Madison Hulten, 2-0-4; Kelley Marshall, 1-1-3; Megan Mikosz, 0-0-0; Janette Wadolowski, 5-2-15; Taylor Starr, 0-0-0. Totals: 10-4-32.

FARMINGTON (55)—Rylee Fountain, 1-0-3; Chardae Saunders, 6-0-13; Olivia Kleinsman, 0-0-0; Izzy Lipinski, 6-5-17; Johanna Wolkoff, 1-0-2; Amanda Rodriguez, 1-1-3; Emma Novajasky, 4-0-9; Maya Lipinski, 0-0-0; Nicole Sabio, 0-0-0; Carolyn Ives, 3-0-8; Molly Guigan, 0-0-0. Totals: 22-6-55.

Three point field goals— SHS (4) : Longley, Wadolowski (3). FHS (5) : Fountain, Saunders, Novajasky, Ives (2).

Records—SHS, 1-3. FHS, 5-0.

Wrestling

Southington 67, Farmington 9

Wednesday, Dec. 20

At Southington

113—Caleb Brick, SHS, forfeit.

120—Devin Lord, SHS, forfeit.

126—Dawsen Welch, SHS, major dec. Nick Ortiz, FHS, 13-0.

132—Jacob Cardozo, SHS, pin Adam Legros, FHS, 0:18.

138—Jason Brault, SHS, dec. Giovanni Andino, FHS, 4-1.

145—Shaun Wagner, SHS, pin Cole Wolkner, FHS, 1:17.

152—Tagan Welch, SHS, forfeit.

160—Josh Vitti, SHS, pin Shawn Ragaglia, FHS, 2:34.

170—Billy Carr, SHS, forfeit.

182—Caleb Chesanow, SHS, forfeit.

195—Paul Calo, SHS, pin Alex Walkelin, FHS, 0:46.

220—Muhil Saravana, FHS, pin Sebby Lombardo, SHS, 4:27.

285—Jermaine Carter, FHS, dec. Jacob Vecchio, SHS, 6-4.

106—Emmitt Vitti, SHS, pin Evan Wolkner, FHS, 2:25.

Records—SHS, 1-1. FHS, 1-1.

Indoor Track

Glastonbury Pole Vault Meet

Thursday, Dec. 21

At Glastonbury

SHS RESULTS

Boys pole vault—Zack Burleigh, SHS, 13’1”.

Girls pole vault—Megan Biscoglio, SHS, 11’6”.

Ice Hockey

Enfield-E.Granby-Stafford 2, Hall-Southington 0

Saturday, Dec. 23

At Enfield Twin Rinks

Hall-Southington 00 00 00 — 00

Enfield co-op 01 01 00 — 02

First period—1, Ryan Murphy (Jason Marin, Connor Juhasz), E-EG-S, 11:14.

Second period—2, Chyton Cowee (Patrick Fleming, Alex Cunningham), E-EG-S, 3:55.

Third period—No scoring.

Penalties—H-S, 5 (10:00). E-EG-S, 2 (4:00)

Shots—H-S, 28. E-EG-S, 29.

Saves—Zach Monti, H-S, 27. Ryan Groshans, E-EG-S, 28.

Records—H-S, 0-2. E-EG-S, 1-1.